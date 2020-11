.

- Büro- und Gewerbeneubau mit 8.358 m² Gesamtmietfläche

- Vermietung von 5.963 m² Bürofläche an ein Bankunternehmen

- Am Borsigturm 74, 13507 Berlin-Tegel

- Projektentwickler und Bauträger: PROJECT Immobilien Gewerbe AG



Für den Büro- und Gewerbeneubau „MACHWERK74“ Am Borsigturm 74 in Berlin hat die PROJECT Immobilien Gewerbe AG die Baugenehmigung erhalten. Zudem konnte die entstehende Bürofläche bereits vermietet werden. Ein Bankunternehmen wird 5.963 m² der insgesamt 8.358 m² großen Gesamtmietfläche nutzen. In der Vermittlung und Beratung war die Johs. Reese Immobilien Consulting GmbH tätig.



Der fünfgeschossige Neubau mit grundstückeigener Tiefgarage entsteht im etablierten Gewerbegebiet Am Borsigturm im Stadtteil Tegel. Neben der 5.963 m² großen Bürofläche bietet „MACHWERK74“ zusätzlich ca. 1.840 m² für produktionsnahes Gewerbe sowie ca. 555 m² für Bistrobetrieb. Der Erstbezug erfolgt voraussichtlich im dritten Quartal 2022.



Das Büro- und Gewerbegebäude verfügt zudem über eine gute Verkehrsanbindung. Die nächsten U- und S-Bahnstationen liegen fußläufig entfernt. Der Hauptbahnhof ist in zehn bzw. rund 30 Minuten erreicht. Die Fahrtzeit zur nächsten Autobahn beträgt lediglich zwei Minuten.

