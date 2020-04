Pressemitteilung BoxID: 796590 (Programmdirektion Erstes Deutsches Fernsehen)

"Der Überläufer" - Mehr als vier Millionen Videoabrufe in der ARD Mediathek

4,2 Millionen Videoabrufe bis einschließlich 25. April 2020

4,2 Millionen Videoabrufe wurden bis einschließlich 25. April 2020 in der ARD Mediathek für die zweiteilige Verfilmung des Romans von Siegfried Lenz gemessen. Damit ist „Der Überläufer“ (NDR, ARD Degeto, SWR) eines der gefragtesten Fiction-Angebote.



Das Erste zeigte die beiden Filme am 8. und 10. April 2020, jeweils um 20:15 Uhr. Inklusive der Videoabrufe ergibt sich für Teil 1 eine Gesamtreichweite 5,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, für Teil 2 sind es 4,34 Millionen.



„Der Überläufer“ ist eine Produktion der Dreamtool Entertainment GmbH (Produzenten Stefan Raiser und Felix Zackor), gefördert vom FilmFernsehFonds Bayern, MFG Baden-Württemberg und Polish Film Institute im Auftrag von NDR, ARD Degeto und SWR für Das Erste. Das Drehbuch schrieben Bernd Lange und Oscar-Preisträger Florian Gallenberger, der auch Regie führte. Die Redaktion haben Christian Granderath und Sabine Holtgreve (NDR), Carolin Haasis (ARD Degeto) und Manfred Hattendorf (SWR).



In den Hauptrollen spielen Jannis Niewöhner, Malgorzata Mikolajczak, Sebastian Urzendowsky Rainer Bock, Bjarne Mädel, Florian Lukas, Katharina Schüttler, Alexander Beyer, Leonie Benesch und Ulrich Tukur.

