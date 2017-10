Radio, Digital Media, Europa und mehr

Ob Laura R. Walker vom New York Public Radio, Matthew Ingram von Facebook oder Scott Gillespie von der Washington Post: Innovative Köpfe aus der internationalen Medienbranche sind dieses Jahr bei den MEDIENTAGEN MÜNCHEN vom 24. bis 26. Oktober zu Gast bei den BLM-Veranstaltungen. Die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) gestaltet im Rahmen der MEDIENTAGE 2017 die Audioschiene und ist Kooperationspartnerin in der Digital Media-Schiene und beim Europatag.



Radio und mehr bietet die Audioschiene an drei Veranstaltungstagen: Themen, die die Radiobranche derzeit bewegen, werden in zwölf Panels mit prominenten nationalen und internationalen Gästen aufgegriffen. Im Fokus stehen die gewaltigen Veränderungen in der Medienlandschaft: Mit „Innovate now!“ rüttelt Laura R. Walker, President & CEO New York Public Radio, am Dienstag, 24. Oktober, die Branche auf. Der Audiogipfel am Mittwoch, 25. Oktober, steht unter dem Motto „Eine Branche erfindet sich neu“. „Mehr Radio“ verspricht das DAB+-Panel von Digitalradio Deutschland und der BLM am 24. Oktober. Und die Rolle von Podcasts wird bei der Präsentation des Webradiomonitors 2017 diskutiert, zu der BVDW, VPRT und die BLM am 25. Oktober einladen.



Future Trends, ein Thesenbattle zur Zukunft des Journalismus und die Automation im Newsroom sind nur einige Themenbeispiele aus der Digital Media Schiene, zu der das Media Lab Bayern und die BLM am 25. und 26. Oktober einladen. Auf der Referentenliste stehen u.a. Matthew Ingram (Facebook), Laura Himmelreich (Vice) und der 14 Jahre alte Alex Goodison, Erfinder der Newsapp Swipe.



Die Richtlinie für audiovisuelle Mediendienste, der Datenschutz, die europäische Regulierung von Social Media-Plattformen und das Thema „Europa als Wertegemeinschaft“ werden beim Europatag am Donnerstag, 26. Oktober, diskutiert. Gastgeber sind das Institut für Europäisches Medienrecht und die BLM.



Mehr über das BLM-Programm auf den MEDIENTAGEN finden Sie hier.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren