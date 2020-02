Pressemitteilung BoxID: 787781 (Produzentenallianz Services GmbH)

LINE PRODUCER BRUNCH - Ein Dankeschön für die Zusammenarbeit an die Branche

Mit rund 450 Gästen war der LINE PRODUCER BRUNCH während der Berlinale am 24. Februar 2020 wieder ein Erfolg. Unter dem Dach des Wasserwerkes in Wilmersdorf haben sich namhafte Größen aus dem Produktions- und Projektmanagement auf der zweiten gemeinsamen Veranstaltung dieser Art getroffen: von Produktionsleitung, Line-ProducerInnen, Aufnahmeleitung und Film-Geschäftsführung, bis zu Mitgliedern der Produzentenallianz, JuristInnen, operativen Film­förderern, ausgewählten Kamera- und anderen Dienstleistern.



Der Publikumszuspruch zeigt, wie groß das Bedürfnis nach Netzwerken und Austausch ist. „So ein Treffpunkt ist für alle ein Gewinn“ - sagte Thomas Bretschneider, Gesamtherstellungsleiter der ndf, während des Treffens. „Der LINE PRODUCER BRUNCH bietet eine große Chance, die Community der Branche noch stärker miteinander zu verbinden.“



Ein unabhängiges Treffen in ungezwungener Umgebung mit alten und neuen Freunden, Berlin-typisches Essen und viele, ganz viele Gespräche – wir freuen uns auf ein Wiedersehen im Jahr 2021!



Der LINE PRODUCER BRUNCH wird seit 2019 während der Berlinale von der Produzentenallianz Services ausgerichtet. Die Veranstaltung wurde auf Initiative von ndF, Bavaria Fiction, Network Movie, Polyphon, UFA Fiction sowie Cine Mobil, Cine Plus und der Produzentenallianz Services entwickelt. Die Produzentenallianz Services, als Veranstalter, ist eine Tochtergesellschaft der Allianz Deutscher Produzenten e.V. Die Allianz Deutscher Produzenten – Film & Fernsehen (kurz: Produzentenallianz) ist die unabhängige Interessenvertretung der Produzentinnen und Produzenten in Deutschland von Film-, Fernseh- und anderen audiovisuellen Werken. Sie repräsentiert mit rund 270 Mitgliedern die wichtigsten Produktionsunternehmen und ist damit der maßgebliche Produzentenverband in Deutschland. Im nationalen und internationalen Rahmen tritt die Produzentenallianz gegenüber Politik, Verwertern, Tarifpartnern und allen Körperschaften der Medien- und Kulturwirtschaft für die Belange der Produzentinnen und Produzenten ein.



www.produzentenallianz-services.de



www.line-producer-brunch.de



www.produzentenallianz.de

