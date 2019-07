Pressemitteilung BoxID: 760378 (pro agro - Verband zur Förderung des ländlichen Raumes im Land Brandenburg e.V.)

Wenn einer eine Reise tut, dann hat er etwas zu erzählen

Grüße aus Brandenburg

Heute haben die Staatskanzlei, Abteilung Landesmarketing, der Verein der Klein- und Gasthausbrauereien, der Tourismusverband Havelland sowie der Agrarmarketingverband pro agro im Rahmen der CampingplatzTour 2019 den Campingpark Buntspecht in Ferchesar besucht und die dortigen Gäste mit regionalen Produkten, Tourismusangeboten und Postkarten begrüßt.



Mit einer im Look des Landesmarketing des Landes Brandenburg gebrandeten Schubkarre – darin enthalten Postkarten, regionale Agrarprodukte, regionales Bier und Werbeprodukte aus der unmittelbaren Region – zogen Thomas Braune, Leiter Landesmarketing Staatskanzlei Land Brandenburg, Uwe Oppitz, Geschäftsführer des Vereins der Klein- und Gasthausbrauereien, Matthias Kühn, Geschäftsführer Tourismusverband Havelland e.V. sowie Stephanie Guhl, Pressesprecherin Verband pro agro, gemeinsam über den Ferchesarer Campingpark Buntspecht.



Seit Dienstag (16. Juli) ziehen die Partner der Aktion immer dienstags und donnerstags bis Anfang August über sechs Campingplätze des Landes. Es folgen noch Plätze in den Tourismusregionen Spreewald, Prignitz, Uckermark und Potsdam.



Die CampingplatzTour 2019 findet als Teil der Landesmarketing-Kampagne “Brandenburg. Es kann so einfach sein.” statt. Ziel der CampingplatzTour ist es, Gäste des Landes auf eine besondere Art willkommen zu heißen, mit ihnen über Brandenburger Urlaubserlebnisse ins Gespräch zu kommen, ihnen regionale Tipps für ihre Urlaubsgestaltung an die Hand zu geben – sie eben nachhaltig für das Land Brandenburg einzunehmen.



Der Verband pro agro engagiert sich seit über 25 Jahren für die Vernetzung und Vermarktung von Brandenburger Angeboten und Dienstleistungen aus den Bereichen Agrar- und Ernährungswirtschaft sowie Land- und Naturtourismus.



Weitere Informationen erhalten Sie unter:

www.es-kann-so-einfach-sein.de

www.proagro.de

