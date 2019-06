Pressemitteilung BoxID: 754559 (pro agro - Verband zur Förderung des ländlichen Raumes im Land Brandenburg e.V.)

"Genuss aus der Region" - Brandenburger Unternehmen präsentieren regionale Spezialitäten mitten in Berlin

Seit 2016 organisiert der Agrarmarketingverband pro agro erfolgreich „BrandenburgWochen“ in Berlin-Mitte. Ab heute (03. Juni) präsentieren sich 17 Brandenburger Unternehmen und Produzenten mit ihren Produkten bis zum Start der Brandenburger Landpartie abwechselnd in der Gourmet-Abteilung der GALERIA Karstadt Kaufhof am Berliner Alexanderplatz.



Heute starten zum vierten Mal mitten in der Hauptstadt die gemeinsam von GALERIA Karstadt Kaufhof und dem Agrarmarketingverband pro agro organisierten „BrandenburgWochen“. Vom 03. Juni bis zum 15. Juni präsentieren sich 17 Brandenburger Unternehmen im Wechsel in Berlin Alexanderplatz den Kunden der Gourmet-Abteilung.



Mit dabei haben sie Neuheiten aus ihren Sortimenten, die sie Interessierten vorstellen und mit ihnen dazu ins Gespräch kommen möchten. Ob Süßes, Saures oder Pikantes – die „BrandenburgWochen“ zeigen wie vielfältig zu Hause der Tisch mit regionalen Speisen und Getränken gedeckt werden kann. Gern geben die Unternehmen Auskunft über die Produktion und Herstellung ihrer Erzeugnisse. Als leidenschaftliche Genusshandwerker setzen sie sich dafür ein, das Thema Regionalität mit Leben zu erfüllen und die Menschen für die genussvollen Seiten der Regionen Brandenburgs zu begeistern.



Wer nach den „BrandenburgWochen“ auf den Geschmack gekommen ist, merkt sich die Brandenburger Landpartie vor. Mehr als 240 Betriebe öffnen am Jubiläumswochenende 15. und 16. Juni 2019 ihre Türen für ihre Besucher.



Diese Unternehmen sind in der Gourmet-Abteilung dabei:



• Carlsburger Manufactur (Falkenberg/ Mark)

• Essigart (Wustermark)

• Confiserie Felicitas (Hornow)

• Glina Whisky Destillerie (Werder OT Elisabethhöhe)

• Grumsiner Brennerei (Angermünde)

• Gutshof Kraatz (Nordwestuckermark OT Kraatz)

• Hemme Milch (Angermünde)

• Hempwood GmbH (Oranienburg)

• Kanow Mühle Sagritz (Golßen)

• Klosterbrauerei Neuzelle (Neuzelle)

• Klosterfelder Senfmühle (Wandlitz OT Klosterfelde)

• Landkost-Ei (Bestensee)

• Mea Rosa (Schenkendöbern OT Gastrose)

• Mineralquellen Bad Liebenwerda (Bad Liebenwerda)

• „Sandokan“ Christine Berger GmbH & Co. KG (Werder OT Petzow)

• Spreewald Feldmann GmbH & Co. KG (Lübben/Spreewald)

• Syringhof (Beelitz OT Zauchwitz)



Der Verband pro agro engagiert sich seit über 25 Jahren für die Vernetzung und Vermarktung von Brandenburger Angeboten und Dienstleistungen aus den Bereichen Agrar- und Ernährungswirtschaft sowie Land- und Naturtourismus.



Die „BrandenburgWochen“ und die Teilnahme Brandenburger Unternehmen sind Teil der Verkaufsfördermaßnahmen für regionale Produkte aus Brandenburg, umgesetzt durch den Verband pro agro und gefördert durch das Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft (MLUL).



Weitere Informationen erhalten Sie unter:

www.proagro.de

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (