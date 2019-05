Pressemitteilung BoxID: 754238 (pro agro - Verband zur Förderung des ländlichen Raumes im Land Brandenburg e.V.)

Das Königsgemüse im Zentrum der Aufmerksamkeit

Am kommenden Wochenende macht die Spargelstadt Beelitz ihrem Namenszusatz wieder alle Ehre. An drei Veranstaltungstagen sind alle Liebhaber des edlen Gemüses eingeladen, das beliebte Fest mit einem bunten Markttreiben und Live-Musik auf mehreren Bühnen zu feiern. Der Verband pro agro ist Partner der Traditionsveranstaltung und wirbt vor Ort mit kulinarischen, kulturellen und touristischen Angeboten der Region.



Vom 31. Mai bis 2. Juni wird in der Spargelstadt Beelitz das beliebte Spargelfest gefeiert. Wenn die Spargelsaison ihren Höhepunkt erreicht hat, wird die Altstadt zur Genussmeile – mit großem Markttreiben, offenen Altstadthöfen und Musik von mehreren Bühnen.



An vielen verschiedenen Ständen rund um den Kirchplatz können Köstlichkeiten aus verschiedenen Regionen Brandenburgs verkostet und gekauft werden. Der Agrarmarketingverband pro agro als Partner der Veranstaltung präsentiert in einer neuen Ausstellung das aktuelle Jahresthema Dichter, Denker, dicke Bäuche. Brandenburger Kulturvielfalt erleben! und bietet neben Genuss- und Kulturangeboten des ländlichen Raumes jede Menge Informationsmaterial aus den Bereichen Land- und Naturtourismus sowie dem PFERDELAND BRANDENBURG an. Auskünfte zu den Teilnehmern der 25. Brandenburger Landpartie am Wochenende des 15. und 16. Juni sind in Form der aktuellen Broschüre erhältlich.



Im Mobilen pro agro Kochstudio des Verbands zaubern am Samstag Markus Schulze vom Lokal Genial aus Beelitz und am Sonntag Frank Busch vom Maitre de Aronia verschiedene Leckereien aus Spargel und überraschen mit neuen geschmackvollen Kreationen.



Der Eintritt zum Beelitzer Spargelfest ist frei. Die Öffnungszeiten sind wie folgt: Freitag ab 14 Uhr, Samstag und Sonntag ab 10 Uhr.



2019 heißt es beim Verband pro agro Dichter, Denker, dicke Bäuche – Brandenburger Kulturvielfalt erleben!. Im Mittelpunkt steht die Brandenburger Kulturvielfalt: Essen und Trinken, Genuss und Land(er)leben im Spiegel der Denker, Literaten, Musiker und weiterer Künstler einschließlich der gastronomischen Kunsthandwerker. Entdecken Sie Brandenburg kulturell, erleben Sie die Vielfalt – im Schreiben, beim Erforschen, beim Genuss!



Der Verband pro agro engagiert sich seit über 25 Jahren für die Vernetzung und Vermarktung von Brandenburger Angeboten und Dienstleistungen aus den Bereichen Agrar- und Ernährungswirtschaft sowie Land- und Naturtourismus.



Die Veranstaltung wird gefördert durch das Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des Landes Brandenburg (MLUL) sowie durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER).



Weitere Informationen erhalten Sie unter:

www.beelitz.de

www.proagro.de



Folgende Unternehmen präsentieren sich auf der Veranstaltung:



• Agrargenossenschaft Höhe eG, Höhenland OT Steinbeck

• Brandenburger Bierstraße, Potsdam

• Fischerei Schwarz, Brandenburg/ Havel

• Hofkäserei Ziegendorf, Kunow

• homemade – Jo Thießen & Eva Paulus GbR, Wittstock/ Dosse OT Karstedthof

• Kaninchenspezialitäten aus Beelitz, Beelitz

• Konditor Ronald Lemm/ Coffee INN Roman Falkenberg, Neuruppin

• Landgeschmack, Gumtow OT Görike

• Ölmühle Katerbow, Neuruppin OT Katerbow

• Petershagener Marme-„Lädchen“, Petershagen/ Eggersdorf

• Weidelandfarm am Riebener See, Beelitz OT Rieben

• Werderaner Kirschbier, Kloster Lehnin

