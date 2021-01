Aus dem Landwirtschaftsministerium wird eine digitale Bühne. Am 20. Januar geben Landwirtschaftsminister Axel Vogel und pro agro Geschäftsführer Kai Rückewold in einer Online-Veranstaltung die Gewinner des pro agro-Marketingpreises 2021 in den drei Kategorien Land- und Naturtourismus, Direktvermarktung und Ernährungswirtschaft sowie des Edeka-Regionalpreises 2021 bekannt. 46 Bewerbungen aus allen Sortimentsbereichen, allen Landesteilen und jeder Unternehmensgröße hat der Verband pro agro erhalten.



Termin: Mittwoch, 20. Januar 2021

Zeit: 11:00-13:00 Uhr

Ort: Online-Veranstaltung https://mluk.brandenburg.de/mluk/de/landwirtschaft/internationale-gruene-woche/livestream/



Unter dem Motto „Neues aus Brandenburg“ erreichten den Verband insgesamt 46 Bewerbungen aus den Kategorien Ernährungswirtschaft (16), Direktvermarktung (18) sowie Land- und Naturtourismus (12).



Teil der Online-Veranstaltung ist die Bekanntgabe der Gewinner des EDEKA-Regionalpreises ausgewählt aus den Kategorien Ernährungswirtschaft und Direktvermarktung durch EDEKA Geschäftsführer Hans-Ulrich Schlender.



Der Verband pro agro engagiert sich seit bald 30 Jahren für die Vernetzung und Vermarktung von Brandenburger Angeboten und Dienstleistungen aus den Bereichen Agrar- und Ernährungswirtschaft sowie Land- und Naturtourismus.



Weitere Informationen erhalten Sie unter:

www.proagro.de

(lifePR) (