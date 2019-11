Pressemitteilung BoxID: 774265 (Privathotel Lindtner GmbH)

Exklusive Exponate und ausgesuchte Geschenkideen für Weihnachten

XXXV. Harburger Kunst-Handwerk- & Antiquitätentage am 16. und 17. November im Privathotel Lindtner Hamburg

Erlesene Antiquitäten und hochwertiges Kunsthandwerk spielen am Sonnabend, 16. November, und Sonntag, 17. November, die Hauptrolle im Privathotel Lindtner Hamburg. Dann verwandeln die XXXV. Harburger Kunst-Handwerk- & Antiquitätentage das Haus im Süden Hamburgs, das zu den schönsten Privathotels in der Hansestadt zählt, in eine Bühne für antike Möbel, Schmuck und kunstvolle Handwerksarbeiten.



Die mehr als 80 Aussteller aus dem gesamten Bundesgebiet und dem europäischen Ausland präsentieren eine reiche Auswahl an erstklassigen Exponaten und lassen keine Wünsche offen. Kurz vor Weihnachten bieten die Harburger Kunst-Handwerk- & Antiquitätentage so eine hervorragende Gelegenheit für Sammler und Antiquitäten-Liebhaber seltene Stücke zu finden. Individuelle und außergewöhnliche Geschenke für die oder den Liebsten, Verwandte oder Freunde lassen sich dort finden.



Die einzigartigen Räumlichkeiten des Privathotel Lindtner Hamburg verleihen der Veranstaltung einen ganz besonderen Flair. Der große Festsaal, das weitläufige Foyer und die eleganten Salons laden zum Flanieren und Stöbern ein. Unter anderem zeigen Hans-Joachim Vauk – handgefertigte Schuhe, Daniela Bechtolf Schaal und Vivian May - feinstes aus Cashmere, Hermann Savary – gedrechselte Exponate, Felix Graf von Baudissin – Antiquitäten und Silber, Anita Braun Atelier Freier Fall – exklusive und individuelle Mode.



Selbstverständlich präsentiert sich unsere klassische Konditorei Lindtner aus Hamburg-Eppendorf nicht nur als Aussteller, mit Baumkuchen, Gebäck und weihnachtlichen Köstlichkeiten sondern hält auch seine leckeren Torten zum Kaffeetrinken bereit.



Traditionell veranstalten die Damen der Zonta Clubs Hamburgs auf den Harburger Kunst-Handwerk- & Antiquitätentagen wieder einen großen Büchermarkt zugunsten wohltätiger Zwecke. Auch die Damen des Inner Wheel Clubs Hamburg-Harburg engagieren sich für caritative Projekte und spenden die Erlöse.



Heida Lindtner: „Die Harburger Kunst-Handwerk- & Antiquitätentage strahlen weit über die Grenzen Hamburgs hinaus und haben sich als herausragende Veranstaltung für den gesamten norddeutschen Raum etabliert. Wir sind sehr glücklich diese außergewöhnliche Veranstaltung bereits im vierten Jahrzehnt ausrichten zu dürfen und freuen uns, den Besuchern auch in diesem Jahr wieder ein schönes Erlebnis in den Räumlichkeiten unseres Hauses bieten zu können.“



Der Eintritt zu den XXXV. Harburger Kunst-Handwerk- & Antiquitätentagen im Privathotel Lindtner Hamburg ist frei. Die Ausstellung ist am Sonnabend, den 16. November, und am Sonntag, den 17. November, jeweils von 10:30 Uhr bis 19:30 Uhr geöffnet.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (