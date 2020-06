primo PR

primo PR ist eine kleine und feine Boutique PR-Agentur mit Sitz in Frankfurt am Main, spezialisiert auf Tourismus, Hotellerie und Lifestyle. Anfang 2012 starteten die Agenturinhaberinnen Nuray Güler und Anne Heussner, nach langjähriger Erfahrung in einer der führenden PR-Agenturen für Tourismus, mit primo PR in die Selbstständigkeit. Zu ihrem Kundenstamm zählen unter anderem Leonardo Hotels, die Plaza Hotelgroup, das Genferseegebiet, Die Landpartie Radeln und Reisen, das Four Elements Hotels in Amsterdam und einige mehr. Anfang 2016 hat sich primo PR dem International Public Relations Network – kurz IPRN – angeschlossen. www.primo-pr.com