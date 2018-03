Rückenschmerzen auf den Zahn gefühlt

Nahezu jeder Deutsche ist im Laufe seines Lebens von Schmerzen und Verspannungen im Nacken- und Schulterbereich betroffen. Doch was viele nicht wissen: Nicht immer verursachen Probleme mit der Wirbelsäule oder Rückenmuskulatur diese Beschwerden, unter denen Betroffene meist jahrelang leiden. Erst wenn Schmerzen im Kieferbereich, Knackgeräusche beim Kauen oder Sprechen sowie eingeschränkte Beweglichkeit im Kiefergelenk auftreten, suchen sie den Zahnarzt auf. „Ursache der Probleme kann eine Funktionseinschränkung des Kauapparats sein, die sogenannte Craniomandibuläre Dysfunktion oder kurz CMD“, bemerkt Dr. Dr. med. dent. Thea Lingohr MSc., Zahnärztin und Oralchirurgin aus Köln und Inhaberin der Zahnarztpraxis Dr. Dr. Lingohr & Kollegen.



Fehlfunktion durch individuelle Ursachen



In Deutschland leiden dem CMD-Dachverband e.V. zufolge etwa sieben Millionen Menschen an dieser Krankheit, die vermehrt ab einem Alter von Mitte 30 auftritt. „Liegen die Kiefergelenke nicht symmetrisch übereinander oder verhindern schadhafter Zahnersatz, Zahnfehlstellungen oder fehlende Zähne ein harmonisches Aufeinanderbeißen, ergeben sich oftmals zahlreiche Probleme im Nacken- und Rückenbereich“, erklärt Dr. Dr. Lingohr und ergänzt: „Doch auch traumatische Veränderungen des Kiefers, wie nach Verkehrsunfällen und Stürzen, oder falsche Sitz- und Schlafhaltungen können CMD verursachen.“ Die Folgen reichen von Kopf- und Rückenschmerzen über Sehstörungen und Tinnitus bis hin zu Schmerzen des Kehlkopfes, Schwindelgefühlen und Zähneknirschen.



Stress und Bruxismus



Neben physischen Ursachen trägt auch Stress zur Entstehung von CMD bei. Physische Anspannung führt vereinzelt zum sogenannten Bruxismus, besser bekannt als Zähneknirschen. Dieser Stressbewältigungsmechanismus sowie eine bereits vorhandene CMD-Erkrankung erzeugen kleinste Risse im Zahnschmelz und führen dazu, dass sich der tägliche Kontakt zwischen Ober- und Unterkiefer von üblicherweise zehn Minuten bei gesunden Menschen auf bis zu sechs Stunden verlängert. Betroffene pressen demnach gut ein Viertel des Tages ihre Zähne aufeinander. Dr. Dr. Lingohr legt dar: „Der ständige Kontakt, der durch die ungleich übereinanderliegenden Gelenke verursacht wird, erzeugt einen enormen Druck, was zur Reizung der bilaminären Zone führt. Dieser Bereich befindet sich unmittelbar hinter den Kiefergelenken, wo zahlreiche Nerven zusammenlaufen. Bei starker Reizung über einen langen Zeitraum verspannen sich die Muskeln im Bereich der oberen Halswirbel. Die daraus resultierenden Fehlhaltungen können wiederum Verspannungen und Verhärtungen der gesamten Rückenmuskulatur verursachen.“



Mit dem richtigen Biss zu weniger Schmerzen



Sobald Dr. Dr. Lingohr erste Anzeichen einer CMD-Erkrankung feststellt, beginnt sie zeitnah mit einer orientierenden Funktionsdiagnostik, um dem Ursprung auf den Grund zu gehen. Eine genaue Betrachtung der Kieferstruktur sowie der Gelenk- und Knochenlage hilft ebenfalls bei einer gezielten Diagnose. „Bei einer nachgewiesenen CMD-Erkrankung empfehle ich meinen Patienten das Tragen einer nächtlichen Aufbiss-Schiene. Diese gleicht Fehlstellungen aus und stoppt mögliches Zähneknirschen, da sie den Kontakt zwischen Ober- und Unterkiefer verhindert“, erklärt die Fachärztin. Zusätzlich trägt eine begleitende Physiotherapie entscheidend zum Behandlungserfolg bei. Deshalb empfiehlt sich eine enge Zusammenarbeit zwischen Zahnarzt, Physiotherapeuten und Orthopäden.



Hilfe zur Selbsthilfe



Zusätzlich zur Behandlung beim Facharzt rät Dr. Dr. Lingohr Betroffenen auch, selbst etwas gegen akute Schmerzen zu unternehmen. „Neben viel Bewegung und regelmäßigen Dehnübungen der Rücken- und Nackenmuskulatur wirken Saunagänge und Rotlichtbehandlungen häufig schmerzlindernd bei Verspannungen. Kälte hingegen wirkt entzündungshemmend. Bei akuten Beschwerden im Kiefergelenk sollten Patienten auf harte Nahrung wie Nüsse oder Äpfel, zähes Fleisch und Kaugummikauen verzichten, um die Kaubewegung zu erleichtern.“ Zur Verringerung von Stress helfen Yoga-Übungen und autogenes Training ebenso wie Meditation und das Abschalten von technischen Geräten. Dr. Dr. Lingohr ergänzt abschließend: „So dämmen Betroffene die Symptome lediglich ein. Am Gang zum Arzt führt dennoch für eine ganzheitliche Behandlung kein Weg vorbei.“



