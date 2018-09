Zwei neue Hotelkunden für PR Office

Bettina Häger-Teichmann, Inhaberin der PR-Agentur PR Office, freut sich über zwei neue Kunden.



Seit 01. September 2018 unterstützt PR Office das Hotel Villa Granitz und das Acamed Resort Nienburg.



Das Hotel Villa Granitz in Baabe auf Rügen wird in zweiter Generation von Kathy Lohse geführt. Der traditionelle Bäderstil des erst 20 Jahre alten Gebäudes verleiht dem Haus einen ganz besonderen Charme. Die Gastgeberin und ihr Team legen sehr großen Wert auf Herzlichkeit, Gastfreundschaft und Behaglichkeit. Das Hotel Villa Granitz bietet komfortable Doppelzimmer, Appartements sowie Suiten, die mit großzügigen Holzbalkonen ausgestattet sind, ganz im Stil der traditionellen Bäderarchitektur.



Mit dem Acamed Resort in Nienburg an der Saale betreut PR Office neben dem Landhaus Zu den Rothen Forellen in Ilsenburg nun einen weiteren Kunden in Sachsen-Anhalt. Das 3-Sterne-Superior-Hotel liegt inmitten der idyllischen Auen- & Seenlandschaft des Salzlandkreises, direkt an einem See und ist nur 10 Autominuten vom historischen Städtchen Bernburg entfernt.



Das Resort verfügt über 100 Nichtraucherzimmer, über ein Restaurant mit angrenzender Seeterrasse, eine 9-Loch-Golfanlage sowie über eine 18-Loch Minigolfanlage. Außerdem stehen ein eigener Fahrradverleih, der hauseigene See mit Strand und Strandkörben, ein Fitnessraum, eine Beachvolleyballanlage und ein Kinderspielplatz zur Verfügung.



Highlight ist der ganz neu eröffnete Wellnessbereich „Salzkristall“. Auf über 250 qm werden eine Panorama-Sauna, eine Bio-Sauna, ein Dampfbad und vieles mehr geboten. Zahlreiche Anwendungen im Beautybereich konzentrieren sich ganz im Zeichen des "Salzes". In Kürze ist auch eine eigene „Salzlinie“ geplant.



PR Office betreut seit 1999 namhafte Unternehmen aus der Hotellerie- und Touristikbranche, wie z. B. die GHOTEL hotel & living Gruppe, die Gemeinde Willingen im Sauerland, die Sonnenhotels, die Flair Hotelkooperation, die VCH-Hotelkooperation, Schloss Hohenkammer, sowie auch Einzelhotels wie z. B. das Romantik Hotel Freund & SPA-Resort im Sauerland, das Landhaus Zu den Rothen Forellen in Ilsenburg und das Familotel Gut Landegge im Emsland.

