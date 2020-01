Pressemitteilung BoxID: 783054 (PR Office Kommunikation für Hotellerie und Touristik)

Ein neuer Hotelkunde für PR Office

Ab dem 01. Februar unterstützt PR Office das Flair Hotel Nieder im Sauerland

Bettina Häger-Teichmann, Inhaberin der PR-Agentur PR Office, freut sich über das Flair Hotel Nieder als neuen Kunden.



Ab 01. Februar 2020 unterstützt PR Office das Flair Hotel Nieder, das in Bestwig / Ostwig im Herzen des Sauerlands liegt, im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Die 35 Zimmer und Suiten sind im Stil der Region sehr individuell und stylish mit warmen Farben und schönem Holz komplett neu eingerichtet. Das Inhaberehepaar Josef und Christine Nieder bietet auch einen hoteleigenen SPA-Bereich mit einer Aroma-Sauna, einem Dampfbad, einer Hütten-Sauna, Massagen, sowie einen großzügigen Ruhebereich und vieles mehr. Der schöne Naturbadeteich bietet draußen Badevergnügen. In seiner Küche legt Josef Nieder Wert auf regionale und saisonale Produkte. Die Umgebung bietet zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten, z. B. auch die Möglichkeit, das Besucherbergwerk Ramsbeck zu besuchen und mit einer Führung einen Einblick in die Welt des Erz-Bergbaus unter Tage zu bekommen. Fahrradfahrer und Wanderer finden hier unendlich viele Möglichkeiten und Tourenangebote.



Das Flair Hotel Nieder bietet auch ein beeindruckendes Gruben-Light-Dinner an: In einzigartiger Atmosphäre kann man unter Tage im Bergwerk ein Abendessen genießen.

