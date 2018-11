PR-COM erweitert Geschäftsleitung

19.11.18

Martina Jahrbacher kommt bei PR-COM als Geschäftsführerin neu an Bord. Sie unterstützt die Münchner Kommunikationsagentur bei ihrer weiteren Expansion und Ausrichtung.



Die Marketing-Fachökonomin Martina Jahrbacher begann ihre Karriere in einer Agentur für Marketingkommunikation und wechselte dann zur Messe München, wo sie vorrangig für die Vermarktung von B2B-Messen verantwortlich zeichnete. Danach war sie für adidas in Europa und den USA in verschiedensten Positionen in Marketing, Produktmarketing, Strategie und Business Development tätig. Damit bringt sie fundierte Erfahrung bei der Vermarktung von sowohl Unternehmen als auch Produkten in außerordentlich dynamischen Märkten mit.



Dieses Wissen bringt sie nun bei PR-COM ein: Die Agentur fokussiert auf IT-Märkte, die sich ebenfalls drastisch verändern, mit wachsenden Kundenanforderungen zu kämpfen haben und neue Kommunikationswege gehen müssen. Bei PR-COM konzentriert sich Jahrbacher auf die Erweiterung des Kommunikations-Portfolios und die Adressierung neuer Kundenzielgruppen.



„PR-COM macht einen exzellenten Job; ich bin sehr beeindruckt vom hervorragenden Track Record, dem hohen Qualitätsanspruch und den begeisterten Kunden“, erklärt Jahrbacher. „Nach so vielen Jahren in der Corporate World freue ich mich, meine Kenntnisse und Energie in diesem neuen Umfeld bestmöglich einzusetzen und die Zukunft von PR-COM mit hochmotivierten Mitarbeitern zu gestalten.“

