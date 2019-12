Pressemitteilung BoxID: 778727 (Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG GmbH)

Relief Büffel ergänzt TOUCHÉ ZODIAQUE Kollektion

Becherserie TOUCHÉ

Mit TOUCHÉ und den Reliefergänzungen LA MER und ZODIAQUE demonstriert FÜRSTENBERG einmal mehr, dass technische Präzision und anspruchsvolles Design in der modernen Porzellanmanufaktur unauflösbar zusammengehören. Für 2021 – dem Jahr des Büffels – präsentiert FÜRSTENBERG einen neuen ZODIAQUE Becher mit dem Relief des charakterstarken und traditionsbewussten Tierkreiszeichens.



TOUCHÉ: Ästhetik für Puristen

Die Serie TOUCHÉ besteht aus drei unterschiedlichen Becherformen – einem kleinen Becher für Espresso, einem großen Becher für Kaffee oder auch Cocktails und einer Bowl für Tee und Kakao. Ergänzt wird die Becherserie um die passenden weißen Untertassen und einen Frühstücksteller. Aus hauchdünnem Manufakturporzellan gefertigt, bestechen die henkellosen Becher mit einer besonders sanften Haptik und durch die doppelwandige Ausführung mit einem speziellen Thermoeffekt. So werden heiße und kalte Getränke zum Erlebnis von Duft, Geschmack und Gefühl – ein Genuss für alle Sinne. Charakteristisch für FÜRSTENBERG ist dabei die handwerkliche Raffinesse: mit einer Scherbenstärke von nur 1,2 bis 1,5 Millimetern wiegt der große Becher etwa halb so viel wie eine normale Kaffeetasse. Das zarte Material liegt nahezu „schwerelos“ in der Hand. Alle TOUCHÉ Becher haben eine glänzende Innenglasur und eine mattierte Außenseite, die dennoch versiegelt und Verfärbungen gegenüber unempfindlich ist.

Die Trinkbecherserie TOUCHÉ wurde mit dem red dot award: product design 2012 und dem German Design Award 2014 – Special Mention ausgezeichnet.



TOUCHÉ ZODIAQUE: Reliefs chinesischer Tierkreiszeichen zum Schenken und Sammeln

Unter dem Namen ZODIAQUE erweitert FÜRSTENBERG die TOUCHÉ Serie jährlich um einen großen Becher mit dem Relief eines traditionellen Tierkreiszeichens. Inspiriert vom chinesischen Horoskop veredeln die Motive Drache (2012), Schlange (2013), Pferd (2014), Schaf (2015), Affe (2016), Hahn (2017), Hund (2018), Schwein (2019) und Ratte (2020) die Sonderedition. Mit dem Relief eines Büffels ergänzt FÜRSTENBERG die Reihe nun um das Tierkreiszeichen des Jahres 2021. Der Büffel steht dabei für Zuverlässigkeit, Kraft und Aufrichtigkeit. Im Jahr des Büffels Geborene schätzen Tradition und Qualität. Aber nicht nur im Jahr des Büffels Geborene werden die Feinheit und Raffinesse der TOUCHÉ ZODIAQUE Becher lieben. Die ZODIAQUE Designs werden von verschiedenen Künstlern entworfen und von den Porzellinern im Studio von FÜRSTENBERG mit großem Aufwand authentisch und exakt nach den Vorlagen auf die Becher übertragen.



TOUCHÉ · LA MER: Abtauchen und mit allen Sinnen genießen

Mit TOUCHÉ LA MER entführt die Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG in die Tiefen des Ozeans: Zwischen Wellen ziehen Fischschwärme vorbei, Kugelfische und Kraken faszinieren mit ihrer bizarren Schönheit, Langusten und Seeigel tummeln sich. Die detailgetreuen Reliefs verschiedener Meeresbewohner auf den weißen, mattierten Außenseiten der filigranen Becher erfreuen die Augen und bei jeder Berührung auch die Fingerspitzen. Der kleine Becher zeigt Kugelfische oder eine Languste. Den großen Becher gibt es mit den Reliefs Welle oder Fischschwarm. Die Bowl wird von einem prächtigen Kraken umschlungen und bietet die perfekte Form für den kugeligen Seeigel. Der Schimmer einer zarten, dezent-türkisen Seladon-Innenglasur macht die Unterwasserillusion perfekt.

