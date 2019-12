Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG GmbH

Une entreprise de tradition à la pointe de la modernité : faits et chiffres

- Fondation : en 1747, par le duc Carl Ier de Brunswick dans le pavillon de chasse de Fürstenberg

- Marque de fabrique : le « F » bleu couronné qui incarne à l'international l'art exigeant de la porcelaine « Made in Germany »

- Siège de l'entreprise et site de production : Château de Fürstenberg en Basse-Saxe où travaillent actuellement 98 collaborateurs

- Gérante : Stephanie Saalfeld

- Clientèle des particuliers : vente chez les détaillants spécialisés, dans la boutique en ligne de la marque et au magasin d'usine de la manufacture à Fürstenberg

- Clientèle professionnelle : équipement d'hôtels étoilés et de haute gastronomie en Allemagne et dans le monde

- Chiffre d'affaires en 2018 : 5 millions d'euros au total

- Marché national : environ 60 pour-cent du chiffre d'affaires

- Marché international : environ 40 pour-cent du chiffre d'affaires

- Visite touristique de FÜRSTENBERG : château et dépendances avec magasin d'usine et musée qui a été rouverte 2017 après d'importants travaux de réaménagement



Pour en savoir plus sur FÜRSTENBERG, consultez la page fuerstenberg-porzellan.com.