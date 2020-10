Ъum Wochenende noch zwei Verlegungen, bedingt durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie.



Die Show DAS IST WAHNSINN!, die ursprünglich am 24.04.2020 stattfinden sollte, wird unter neuem Namen, WAHNSINN - Die neue Show mit den Hits von Wolfgang Petry, am 12.02.2022 in der Arena Trier zu sehen sein.



Die "Back on the Street" Tour von JIMMY KELLY & THE STREETORCHESTRA wird ebenfalls auf 2022 verlegt. Neuer Termin, für die ursprünglich am 26.02.2021 angesetzte Show in der Europahalle Trier, ist der 25.05.2022.



Für beide verlegten Veranstaltungen gilt:

Bereits gekaufte Karten sind ohne Änderung oder Umtausch für den neuen Termin gültig, können aber auch bei der Vorverkaufsstelle, bei der sie gekauft wurden, gegen Konzert-Gutscheine umgetauscht werden.



Aufgrund der dynamischen Ausgangslage bitten wir die Besucher*innen sich in der Vorwoche der jeweiligen Veranstaltung auf unserer Website bzw. unseren Social Media-Kanälen zu informieren, in welcher Form die Show stattfinden wird.



WAHNSINN - Die neue Show mit den Hits von Wolfgang Petry

12.02.2022

Arena, Trier

Einlass 19:00 / Beginn 20:00 Uhr



Tickets ab 45,- € an allen bekannten Vorverkaufsstellen



„WAHNSINN! – Die neue Show mit den Hits von Wolfgang Petry“ feiert den 70. Geburtstag der deutschen Showlegende und sein umfangreiches, musikalisches Schaffen. Vom 05. Januar bis 22. Februar 2022 wird die frisch überarbeitete Produktion in rund 30 Stadthallen und Arenen in ganz Deutschland zu erleben sein. Tickets gibt es ab 23.10.2020 unter eventim.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Bereits gekaufte Tickets für die Tournee 2020 behalten für den jeweiligen Ersatztermin ihre Gültigkeit.



„Meine Musik steht für Freundschaft, für Liebe, für Bodenständigkeit. In meinen Konzerten lebte ich gemeinsam mit meinen Leuten Lebensfreude und Ausgelassenheit. Alles Themen, Gefühle und Werte, die heute wichtiger sind denn je. Deshalb erscheint am 23.Oktober 2020 mein brandneues Album mit deutschen Schlagern „Einmal noch 2 – Tanzbar“ und mein persönliches Jubiläum 2021 wird von einer Neuauflage von „ALLES“ begleitet.



Im Rahmen dieses kreativen Prozesses wird auch die Bühnenshow WAHNSINN! „rebootet“. Nun dreht sich auch hier alles um Musik, schnelle Rhythmen, Energie pur und viel Lebenslust. Jetzt erst recht! Habt ein paar schöne Stunden – ach, was sag ich – reißt die Hütten ab!“ rät Wolfgang Petry zum Vorverkaufsstart der Tournee 2022 von „WAHNSINN! – Die neue Show mit den Hits von Wolfgang Petry“.



Aber auch die aktuellen Entwicklungen beeinflussen diese Hommage an den Ausnahmekünstler. Daraus ist eine noch modernere neue Show entstanden, die mit vielen Sing-A-Long-Elementen des beliebten Petry-Kosmos´ aufwartet. Die Vorfreude auf die WAHNSINN! - Tour-2022 wird von der aktuellen Veröffent-lichung von „Einmal noch 2 – Tanzbar“ und der Neuauflage seines erfolgreichen „Best of `ALLES´-Album“, das auf den Stadionerfolgen des Kultsänger beruht, flankiert.



Zwei Stunden Spaß, Stimmung und grandiose Unterhaltung sind garantiert. Die größten Petry-Hits live, Herzklopfen und eine Party voller Power und Emotionen, das ist WAHNSINN!



­JIMMY KELLY & THE STREETORCHESTRA

"Back on the street" Tour 2022

25.05.2022

Europahalle, Trier

Einlass 19:00 / Beginn 20:00 Uhr



Tickets ab 40,- € an allen bekannten Vorverkaufsstellen



Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie können die ab Januar 2021 geplanten Konzerte der »Back on the Street« Tour nicht wie geplant stattfinden. Die komplette Tournee wird ins Frühjahr 2022 verlegt. Für alle Städte konnten Nachholtermine gefunden werden, bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.



Gemeinsam mit seinen Geschwistern eilte Jimmy Kelly beim Comeback der Kelly Family drei Jahre lang von Erfolg zu Erfolg. Für das kommende Jahr hatte sich der stimmgewaltige Ausnahmemusiker vorgenommen endlich wieder an ein eigenes musikalisches Projekt anzuknüpfen: Die Ankündigung ab Januar 2021 mit seinem Streetorchestra auf Tour zu gehen, entfachte riesige Vorfreude und Begeisterung bei den Fans.



Umso enttäuschter zeigt sich Jimmy Kelly, dass die geplanten Termine um ein Jahr verschoben werden müssen: „Ich habe mich so sehr darauf gefreut, endlich wieder mit meiner Band, dem legendären Streetorchestra on Tour sein zu können. Bis zuletzt hatte ich gehofft, dass eine verantwortungsvolle Umsetzung der Tournee unter Corona-Bedingungen möglich sein würde, wir der Situation trotzen können und spielen werden. Vergangene Woche ist leider klargeworden, dass die wachsende Planungsunsicherheit aufgrund ständig wechselnder Verordnungen uns letztendlich zur Verlegung zwingt. Anders als bei meiner Vortragstour ist aufgrund des hohen Aufwands mit Band, Technik und vielen weiteren Mitarbeitern eine nachhaltige und kostentragende Planbarkeit der Konzerte derzeit einfach nicht gegeben. Ich danke allen Fans für ihr Verständnis und freue mich auf eine Tournee mit dem Streetorchestra im Jahr 2022!“

