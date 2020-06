Pressemitteilung BoxID: 801893 (Polnisches Institut Düsseldorf)

Armin Laschet, NRW-Ministerpräsident über Johannes Paul II. und neue Internetseite des Polnischen Instituts Düsseldorf

Das Polnische Institut Düsseldorf hat seine neue Internetseite WWW.INSTYTUTPOLSKI.PL/DUESSELDORF

am 2. Juni 2020 gleich mit dem Video-Interview mit Armin Laschet, dem Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfallen „Papst Johannes Paul II. als Mensch und Politiker" gestartet.



In dem Interview erinnert NRW-Ministerpräsident an die erste Pilgerreise von Papst Johannes Paul II. nach Polen 1979: „Sie wurde zu einem Impuls für die Solidarność-Bewegung und die Ereignisse in der Danziger Werft 1980" und skizziert die Bedeutung des Papstes, der vor 100 Jahren geboren wurde, für die katholische Kirche, für den interreligiösen Dialog weltweit, für den Zusammenbruch des Kommunismus und nicht zuletzt für seinen eigenen Werdegang. Das sehr informative Interview in Deutsch und Polnisch hat im Auftrag des Polnischen Instituts Düsseldorf Johannes Schröer, stellv. Chefredakteur von Domradio geführt und ist unter dem Link abrufbar: https://www.facebook.com/PolnischesInstitutDuesseldorf/videos/254165712335037/



Die verstärkte Online-Präsentation des Instituts geht einher mit dem vom polnischen Außenministerium vorbereiteten Start von neuen modernen Internetseiten aller 25 Polnischen Institute weltweit, die dem gleichen Muster www.instytutpolski.pl/namederstadt folgen.



Auf der neuen Seite sind bereits neue Online-Produktionen des Polnischen Instituts Düsseldorf zu sehen, die seit der Schließung des Instituts für den Publikumsbesuch wegen der Corona-Pandemie entwickelt wurden. Diese neuen Formate wie Videofilme und Vlogs werden bleiben und die bisherige Tätigkeit des Instituts ergänzen.



Das am Anfang genannte Film-Interview mit Armin Laschet ist Teil des Gesamtprojekts des Polnischen Instituts Düsseldorf, das zum 100. Geburtstag des Papstes Johannes Paul II. gewidmet ist. Es besteht aus:

Anetta Küchler-Mocny, „Papst Johannes Paul II. in der künstlerischen Vision der Malerin Anetta Küchler-Mocny“ (18.05.2020)

Armin Laschet, NRW-Ministerpräsident „Papst Johannes Paul II. als Mensch und Politiker“ (02.06.2020)

Krzysztof Zanussi, Regisseur, „Papst Johannes Paul II. im Film und Theater“ (Oktober 2020).



Unter den Online-Projekten findet sich z.B. auch das attraktive Literaturprogramm für Kinder #LESEABENTEUER, für das das Polnische Institut Düsseldorf spezielle Kinderkanäle gestartet hat:

Kinder-YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCCls6lEmCDeuOKnJzhzzzZA

Kinder-Instagram: https://www.instagram.com/pl_institute_duesseldorf_kids/

Die bisherigen Leseabenteuer-Vlogs wie „Ans Meer“ und „In den Wald“ mit der jungen Moderatorin Lena erfreuen sich einer sehr hohen Beliebtheit. Es folgen weitere und alle werden von deutschen Verlagen wie Gerstenberg oder Moritz übernommen.



Polnische Aromen – Vlog über polnische Küche vom Feinsten

In Zusammenarbeit mit dem mit Michelin-Stern ausgezeichneten Restaurant Agata´s in Düsseldorf

Z.B. Sauerampfercreme: https://www.facebook.com/PolnischesInstitutDuesseldorf/videos/1132465317145992/

oder Makrele süß-sauer: https://www.facebook.com/PolnischesInstitutDuesseldorf/videos/2707467146207232/

Weitere Beiträge folgen.



Social-Media-Kanäle des Polnischen Instituts Düsseldorf:

Facebook https://www.facebook.com/PolnischesInstitutDuesseldorf/

YouTube https://www.youtube.com/user/PolnischesInstitut

Twitter https://twitter.com/plinstitut_dues

Instagram https://www.instagram.com/polish_institute_duesseldorf/

