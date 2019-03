Lust auf Demokratie: Grundschüler regieren Godshorn

12.03.19

Wie schon die Friedrich-Ebert-Schule in Langenhagen im Februar darf nun auch eine Grundschule in Godshorn Kommunalpolitik hautnah miterleben.



Diesmal schlüpfen Schülerinnen und Schüler der Grundschule Godshorn im Kinderrat in die Rolle von Mitgliedern ihres Lokalparlamentes, dem Ortsrat Godshorn. Auch sie fassen ihre Ideen in Anträge, beraten über Verbesserungsvorschläge und treffen Entscheidungen, die später in die wirkliche Ortsratsarbeit von Godshorn eingehen könnten. Wieder dabei: das Team des Vereins Politik zum Anfassen e.V. aus Hannover, das jungen Menschen Lust auf Demokratie machen möchte, Schülerinnen und Schüler beteiligt und in den Projekten Politik hautnah erleben lässt, und die Schülerinnen und Schüler durch das Projekt begleitet.



Der Ablauf verläuft ähnlich:



Nach einem spielerischen Crash-Kurs in Kommunalpolitik entwickelten die Schülerinnen und Schüler ihre Ideen zum Ort Godshorn und setzen sie auf die Tagesordnungen ihrer eigenen Sitzung.



Am Montag, den 18.03.2019 startet das Planspiel nach der Begrüßung mit einer Einführung in die Kommunalpolitik, bei der den Schülerinnen und Schülern der Rahmen erklärt wird und wichtige Begriffe erläutert werden. Anschließend werden Grundschüler in Kleingruppen Ideen sammeln, um daraus Anträge zu formulieren, die zu einer Tagesordnung zusammengefasst werden.



Am Dienstag, den 19.03.2019, bekommen die Grundschüler Unterstützung von zahlreichen echten Mitgliedern des Ortsrats Godshorn, die die Kleingruppen darauf vorbereiten, ihre Anträge überzeugend zu vertreten. Nach der Vorbereitung nehmen alle Grundschüler an der fiktiven Ortsratssitzung teil. Die Sitzung wird von der echten Ortsbürgermeisterin Ute Biehlmann-Sprung geleitet.



Tag 1, Montag, 18.03.2019



8.15 Uhr Eintreffen der Klassen und Begrüßung von Politik zum Anfassen



8.40 Uhr Crash-Kurs Kommunalpolitik



9.55 Uhr Ideen entwickeln und Anträge schreiben



12.55 Uhr Ende Tag 1



Tag 2, Dienstag, 19.03.2019



8.15 Uhr Begrüßung



8:20 Uhr Besprechung der Tagesordnung mit den Paten



11.00 Uhr Kinderortsratssitzung



12:55 Uhr Ende Tag 2



Hintergrund:



Politik und Jugendbeteiligung als Event: “Kinderrat” ist ein Planspiel zur Politik im Nahbereich, das der Verein Politik zum Anfassen e.V. Analog zur Ortsratsarbeit entwickeln Schülerinnen und Schüler Ideen und Anträge, diskutieren diese miteinander und beschließen sie in der fiktiven Ortsratssitzung. Dabei haben sie Ortsratsmitglieder aus der Kommunalpolitik als Patinnen und Paten an ihrer Seite.



Politik zum Anfassen e.V. ist ein gemeinnütziger eingetragener Verein, der mit politischer Bildung und Medien jungen Menschen Lust auf Demokratie macht. Dabei erleben die Teilnehmer die parlamentarische Demokratie als etwas Spannendes und Wirksames.



In den Projekten verbinden wir politische Bildung mit Jugendbeteiligung, von der alle Beteiligten profitieren: PolitikerInnen bekommen neue Ideen aus der Lebenswelt der SchülerInnen; SchülerInnen lernen und können ihre Ideen einbringen; Lehrer werden unterstützt durch handlungsorientierten Unterricht und einen ganz anderen Blick auf die SchülerInnen.

(lifePR) (