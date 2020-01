Pressemitteilung BoxID: 784446 (Polar Electro GmbH Deutschland)

Polar erweitert sein Herzfrequenz-Portfolio mit einem neuen Sensor - dem Polar H9

Polar, seit über 40 Jahren Marktführer in der Wearable- Sport- und Fitnesstechnologie, präsentiert den Polar H9. Er ist der neue Herzfrequenz-Sensor der Marke, welche die genaueste Herzfrequenz-Technologie auf dem Markt hat. Er bietet ein funktionales Paket, kombiniert mit großartiger Performance und einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. Er ist der ideale Sensor für alle Einsteiger.

Wenn es um das Thema Herzfrequenz geht, ist Genauigkeit ein Muss. Seit Jahrzehnten gilt Polar als Goldstandard in der Herzfrequenz-Messung. Professionelle Teams und Athleten, Bildungseinrichtungen, Wissenschaftler, Ärzte und Sportler vertrauen auf die Genauigkeit der Polar Produkte.



Mit der Einführung des Polar H9 enthält das wachsende Sensor-Portfolio aktuell folgende Produkte:





•Polar H10, der genaueste Herzfrequenz-Sensor in der Geschichte von Polar und die erste Wahl für Profis. Der H10 bietet eine duale BLE-Verbindung, einen integrierten Speicher, Beschleunigungsdaten und einen Pro Brustgurt mit zusätzlichen Elektroden.



•Polar H9, der neue Sensor in der Produktfamilie von Polar, bietet eine zuverlässige und hochwertige Genauigkeit mit Einsteiger-Funktionen zu einem ausgezeichneten Preis.



•Polar OH1+, ein optischer Pulssensor für den Ober- oder Unterarm, der Vielseitigkeit, Komfort und Einfachheit verbindet.



"Das Thema Genauigkeit ist für uns nicht verhandelbar und sollte auf keinen Fall in Frage gestellt werden," sagt Riikka Rae, Polar Business Product Manager.



"Über 800 wissenschaftliche Studien, die Polar Technologie nutzen, werden jährlich veröffentlicht. In vielen dieser Studien werden Polar Sensoren als Referenz für den Standard der Herzfrequenz-Messung genutzt. Des Weiteren arbeiten und trainieren viele bedeutende Clubs und Profi-Athleten mit unseren Produkten. Mit diesen Athleten und Clubs werben wir nicht, da sie von uns keine Bezahlung über ein Sponsoring erhalten. Sie wählen Polar, weil sie wissen, wir sind die Besten – und nicht weil wir sie dafür bezahlt haben. Das spricht Bände für unsere Produkte, unsere Technologie und unser vertrauenswürdiges Herzfrequenz-Erbe."



Der Polar H9



Die Qualität der Herzfrequenz-Messung am Handgelenk hat in den letzten Jahren eine beeindruckende Genauigkeit erreicht und wird vielseitig eingesetzt. Doch für einige Sportarten oder wissenschaftliche Bereiche sowie für viele Profi-Athleten ist der Goldstandart sicherlich bis auf Weiteres die Herzfrequenz-Messung mit Hilfe des Brustgurts.



Als logische Konsequenz bringt Polar einen brandneuen Sensor auf den Markt, den Polar H9. Der Polar H9 profitiert von den wesentlichen Möglichkeiten des H10 und kommt als präziser und zuverlässiger Sensor mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis auf den Markt. Die Funktionen des H9 sind perfekt für regelmäßig Trainierende, gelegentliche Läufer und Radfahrer, die zunächst mit der Messung der Herzfrequenz und der Kalorien starten wollen.



Das kann der H9:



•Mehrere Verbindungsmöglichkeiten via Bluetooth, ANT+ und 5kHz; Konnektivität für Clubs die mit 5kHz und ANT+ Fitnessgeräten arbeiten



•Über die kostenlose Polar Beat App, die eine Kontrolle der Herzfrequenz in Echtzeit und eine Analyse nach dem Training bietet, können sich Nutzer spezielle Trainingsziele setzen. Diese werden, ebenso in Echtzeit, durch sprachliche Trainingsanweisungen unterstützt. Zusätzlich kann auf die kostenfreie Polar Flow App und den Webservice zugegriffen werden. Hier können die Langzeit-Entwicklungen geprüft und die eigenen Daten tiefer analysiert werden.



•Kompatibilität mit einer Vielzahl an GPS-Uhren und Smartphone Apps wie Nike Run Club, MapMyFitness, Runkeeper, Zwift, TrainerRoad und The Sufferfest



•SDK-Kompatibilität macht den H9 zu einer einfachen Lösung für SDK- und B2B-Partner



•Lange Batterielaufzeit: bei einer Stunde Training pro Tag bis zu einem Jahr



Der Polar H9 ist ab sofort über den Webshop www.polar.com und im Fachhandel erhältlich:



Polar H9

UVP 59,90 €

Schwarz

Größe XS-S und M-XXL

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (