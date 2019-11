Pressemitteilung BoxID: 777742 (Pointner classic + design Einrichtungs GmbH & Co. KG)

Internationales Top-Design aus Landshut

Pointner Design gewinnt German Design Award 2020 in der Kategorie Innenarchitektur

Das Unternehmen Pointner Design aus Landshut hat den German Design Award (GDA) 2020 gewonnen. Die Spezialisten für hochwertige Einrichtung um die Geschäftsführer Katharina Möller und Jens-Werner Flurschütz wurden vom deutschen Rat für Formgebung, der den weltweit anerkannten Design-Preis jedes Jahr vergibt, in der Kategorie Innenarchitektur ausgezeichnet. Prämiert wurde Pointner Design für die Gestaltung des Luxushotels Arlberg im österreichischen Lech. Verliehen wird der Preis am 7. Februar in Frankfurt/Main im Rahmen der Konsumgüter-Weltleitmesse Ambiente.



Dem Fünf-Sterne-Haus Arlberg hat das Pointner-Team einen komplett neuen Look beschert – von den Zimmern und dem hauseigenen Shop über den Wellnessbereich mit Schwimmbad, Teebar, Kosmetikstudio, Yoga- und Fitnessraum bis zum mondänen Skilager. In jedem Bereich haben die Landshuter eine Stimmung geschaffen, die zugleich beeindruckt und Wohlfühlatmosphäre erzeugt.



„In diesem Hotel haben wir den rustikalen Reiz eines traditionellen Gebäudes mit moderner Ästhetik und praktischer Funktionalität in Einklang gebracht“, sagt die Innenarchitektin Möller. „Wir sind sehr stolz, dass unsere Kombination von wertvollen Materialien, beeindruckender Beleuchtung und hochwertiger Technik in einem der international renommiertesten Design-Wettbewerbe ausgezeichnet wurde.“



Der German Design Award würdigt herausragende Gestaltungstrends aus Produkt- und Kommunikationsdesign und Architektur, die eine hochkarätige Jury mit Designkennern aus Wirtschaft, Lehre, Wissenschaft und Industrie als wegweisend in der internationalen Designlandschaft bewertet. Verliehen wird er vom Rat für Formgebung, der 1953 auf Initiative des Deutschen Bundestages als Stiftung gegründet wurde und sich zu einem der weltweit führenden Kompetenzzentren für Kommunikation und Markenführung im Bereich Design entwickelt hat. Zu den Stiftungsmitgliedern gehören neben Wirtschaftsverbänden und Institutionen auch die Inhaber und Markenlenker vieler namhafter Unternehmen.



In diesem Jahr bewertete die GDA-Jury mehr als 5000 Projekte – allein 1500 davon in der Sparte Architektur. „In diesem Kreis zu den Gewinnern zu zählen, ist eine große Ehre und Bestätigung unserer Arbeit“, sagt der Lichtplaner und Farbdesigner Flurschütz. Die ausgezeichnete, niederbayerische Design-Kompetenz bringt Pointner auch in die Gestaltung von Wohn- und Gewerbeimmobilien ein.

