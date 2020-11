Nach einem gelungenen Wochenende, mit zwei ausverkauften, schaurig-schönen Halloween-Veranstaltungen, ist auch das Wolfsburger Planetarium aufgrund der Beschlüsse des Bundes zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie ab Montag, den 02.11.2020 geschlossen.



„Alle öffentlichen Veranstaltungen werden abgesagt, aber auch das Schul- und Kitaprogramm ebenso wie der Kinder-Astro-Club können im November nicht stattfinden“, erklärt Geschäftsführer Dennis Weilmann.



„Wir haben viel Zeit und Sorgfalt in Ausarbeitung und Umsetzung unseres Hygienekonzepts investiert, insofern trifft uns die Entscheidung zur erneuten Schließung durchaus“, ergänzt Prokuristin Eileen Pollex. „Wir haben aber auch Verständnis für das hohe Maß an Verantwortung, dass Bund wie Länder für die Gewährleistung unser aller Gesundheit tragen und leisten unseren Beitrag, um sicherzustellen, dass der Infektionsschutz gewahrt bleibt“, so Pollex weiter.



Das Team freut sich sehr darauf, das Publikum den Sternen ab Dezember wieder ganz nah zu bringen und plant im November astronomische Inhalte zumindest in den sozialen Netzwerken für Besucherinnen und Besucher aufzubereiten.



Service: Planetarium Wolfsburg, Uhlandweg 2

info@planetarium-wolfsburg.de

Reservierung unter 05361 899 9320

Ticketshop auch im Internet unter www.planetarium-wolfsburg.de.

