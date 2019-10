Pressemitteilung BoxID: 773669 (Planetarium Wolfsburg gemeinnützige GmbH)

Lucia und das Geheimnis der Sternschnuppen

Samstag, 02. November 2019, 14:30 Uhr, Premiere im Planetarium Wolfsburg

Das neue Kinderprogramm „Lucia und das Geheimnis der Sternschnuppen“ feiert am Samstag, den 02. November 2019 um 14:30 Uhr, Premiere im Planetarium Wolfsburg.



Vladimir, der Polarbär, und sein Freund James, der Pinguin, bekannt aus der Planetariums-Show „Polaris und das Geheimnis der Polarnacht“ sind bereit für das nächste Abenteuer im Weltall!



Sie wollen mit ihrem Raumschiff „Polaris“ die berühmten Nordlichter beobachten. Doch plötzlich werden sie von einem Meteoriden getroffen und stürzen in der Nähe alter indianischer Pyramiden ab. Nochmal mit dem Schrecken davongekommen, begegnen die beiden Freunde dem Kolibri Lucia. Sie ist begeisterte Steinsammlerin und erzählt ihnen von der Sage der „Steine des Lichts“, die, genau wie der Eisbär und der Pinguin, vom Himmel gefallen sind. James und Vladimirs Forschergeist ist sofort geweckt und sie machen sich auf, das Geheimnis dieser „Steine des Lichts“, der Sternschnuppen, zu lüften.



Das Rätsel führt sie zunächst auf den Mond, in einen Asteroiden-Gürtel und sogar bis zu einem Kometen. Doch woher kommen nur die „Steine des Lichts“? Mit viel Beobachtungskunst und den richtigen Überlegungen finden Vladimir, James und Lucia tatsächlich die Lösung des Geheimnisses.



Im Weltraumlabor des Planetariums kann man vor oder nach der Show nochmal einen richtigen „Stein des Lichts“ berühren, einen knapp 20 kg schweren Meteoriten.



Die Show hat eine Altersempfehlung von 6 Jahren.

