Pressemitteilung BoxID: 800327 (Planet Bowling GmbH)

Planet Bowling Corona und Fun AXtie

Die Coronakrise ist eine Herausforderung. In fast jedem Bereich der Wirtschaft haben sich durch die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen Einschnitte ergeben, die die Unternehmen auf verschiedene Weisen versuchen auszugleichen. Viele Betriebe haben sich als kreativ erwiesen und verschiedenste Projekte gestartet, um den Engpass zu überstehen.



Auch das Planet Bowling in Kaiserslautern ist betroffen, die Türen waren vom 16.03.2020 bis zum 26.05.2020 geschlossen.



Untätig ist das Team des Bowlingcenters allerdings nicht gewesen. Alle Festangestellten befanden sich in Kurzarbeit und waren trotzdem fleißig für Euch am Werk. Es wurde gestrichen und geputzt was das Zeug hält. Da der Sommer das Planet Bowling Team dieses Jahr früher erreicht hat als erwartet, wurden die Bodenbeläge erneuert und wie es für den Sommer 2020 geplant war wurden bereits neue Polsterund Sitzmöbel bestellt.



Außerdem wartet eine großartige Möglichkeit auf alle Fans und Kunden des Planet Bowling: ab sofort kann die limitierte PLANET BOWLING FUN AXTIE erworben werden!



Mit dem Erwerb dieser AXTIE könnt ihr das Planet Bowling in dieser schwierigen Zeit unterstützen und profitiert auch noch davon! Dieser besondere Gutschein im Wert von 20,00 € macht die Erwerber zu FUN-AXTIONÄREN, die ab dem 01.01.2021 eine Reihe von Specials erwartet. Wie es sich für eine Aktie gehört, steigt der Wert der FUN AXTIE ab Januar 2021 jeden Monat bis Dezember 2021 um 1,00 €. Somit kann der Gutschein einen maximalen Wert von 32,00 € erreichen. Das entspricht einer Wertsteigerung von 60%!!! Der neue Gutscheinwert kann dann zum Bowlingspielen eingelöst werden kann. Außerdem wartet ab dem Jahr 2021 an jedem ersten Freitag eines Monats ein ganz besonderes Special auf die Besitzer der hochwertigen Urkunde. Hierzu sei nur so viel verraten: ein Freigetränk zu einer gepflegten Runde Bowling hat noch niemandem geschadet!



Wer nicht so lange warten will hat natürlich jederzeit die Möglichkeit, den Gutschein in Höhe seines Ursprungswertes zum Bowlingspielen einzulösen.



Wer also gerne noch etwas mehr aus seinen Besuchen im Planet Bowling machen möchte und sich die Specials nicht entgehen lassen will, sollte hier unbedingt zugreifen.



Oder ist vielleicht noch jemand auf Suche nach einem schönen Geschenk, dessen Wert sich auf Dauer sogar noch enorm steigert?



Dann unbedingt bei der PLANET BOWLING FUN AXTIE zugreifen! Diese sind über die Homepage (www.planet-bowling.de) oder ab Wiedereröffnung vor Ort erhältlich.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (