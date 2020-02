Pressemitteilung BoxID: 785053 (PLAN UND MEHR GMBH)

GESUNDE WÄRME LEBEN -Infrarotheizung gesund, preiswert und sparsam!

.



Gesunde Wärme



Welches bessere Thema gibt es noch zu dieser Jahreszeit. Die Tage sind kurz. Die Nächte länger. Der Winter hat Einzug gehalten. Polareskälte ist angesagt.



Ich lade Sie in unsere Wohnung ein, um gesunde Wärme zu (er)leben.



Unsere Infrarot Heizpaneele sind großteils kalt. Unsere Wohnung wunderbar warm. Sie werden dieses Gefühl wahrnehmen. Eine eigenartige Wärme wie meine Frau des Öfteren meint.



Ganz anders als früher, als wir noch mit Radiatoren geheizt haben. Irgendwie spüren wir Sie. Die Strahlungswärme unserer Infrarotheizung



„4 Stunden heizen für 24 Stunden gesunde Wärme“.



Ganz selten erleben wir unsere Infrarotpaneele warm. Echt komisch. Waren früher die Heizkörper fast immer warm bis heiss. Selbst bei einer Raumtemperatur von 22 bis 24 Grad fühlten wir uns zeitweise frostig.



Heute leben wir gesunde Wärme mit etwa 19 bis 20 Grad und fühlen uns rund herum wohl und immer warm. Angenehm warm. Okay, man muss diese Infrarot Strahlungswärme verstehen.



Als Asthmatiker ist mir gesunde Wärme ein wichtiges Anliegen.



2019 haben wir auf die Infrarotheizung umgestellt. Erste Erfahrungswerte liegen vor. 11 Empfehlungen habe ich für Ihre Infrarot Heizung.



#Empfehlung 1 – Geringe Heizkosten



Beispiel für gesunde Wärme mit geringen Heizkosten:



#Empfehlung 2 – Die Infrarotheizung ist günstig



Die Anschaffungskosten für eine Infrarotheizung sind um ein vielfaches weniger als bei anderen Heizungen. Bei der Infrarotheizung benötigen sie keinen Heizraum. So brauchen sie auch keinen Tank- oder Lagerraum. Sie haben in der Zukunft keine Service- und Wartungskosten. Diese Kosten hochgerechnet spiegeln die günstigen Anschaffungskosten.



#Empfehlung 3 – Die Infrarotheizung ist ausfallsicher



Ein wesentlicher Vorteil einer qualitativ hochwertigen Infrarotheizung ist das Material. Im Heizelement von EcoStone sind spezielle Materialien verbaut die sich über die Zeit NICHT verbrauchen oder abbauen.



Die meisten Hersteller arbeiten mit Carbon- oder Kohlenstoffleitern. Diese Kohlenstoffleiter besitzen die Eigenschaft, dass sie sich selbst verbrennen. Deshalb haben diese Heizungen ein Ablaufdatum.



Weniger ist mehr!



Die Ecostone Infrarotheizung besteht aus NUR 7 Teilen. Somit ist das Risiko, dass etwas kaputt wird nahezu nicht gegeben. Konventionelle Heizsysteme bestehen aus tausenden von Teilen. Ist ein Teil defekt kann es eine Störung vom gesamten Heizsystem hervorrufen.



#Empfehlung 4 – Effizienz durch gleichmäßige Temperaturverteilung



Ausschlaggebend für die Effizienz der Strahlung einer Infrarotheizung ist die Temperaturverteilung über das Paneel.



Je einheitlicher die Temperaturverteilung desto höher die Infrarotstrahlung. Durch die homogene Oberflächentemperatur der Heizpaneele von Ecostone Infrarotheizungen wird eine Strahlungsleistung von über 70% erreicht. Der Rest wird in Form von Konvektionswärme an den Raum abgegeben.



Technische Innovation Infrarotheizung von ecostone:





Vollflächige Wärmeverteilung (max. 3°C Unterschied)

Überhitzungsschutz ist nicht notwendig durch einzigartige Technik – keine Brandgefahr

Nutzbare Strahlungsweite bis 7 Meter

Das Wärmeverhalten vom Paneel bleibt immer gleich (kein Leistungsverlust)

Innovatives LongLife Verbundheizelement

100% Wirkungsgrad

Strahlungsleistung über 70%





#Empfehlung 5 – gesunde Wärme durch trockene Wände



Mit einer Infrarotheizung haben Sie IMMER und ÜBERALL trockene Wände. Feuchte Wände gehören der Vergangenheit an. Schimmel in Bad und Dusche? Nicht mit einer HOCHWERTIGEN Infrarotheizung.



#Empfehlung 6 – Angenehme, gesunde Wärme



Strahlungswärme macht es möglich, dass gesunde Wärme so nachhaltig gelebt werden kann. Strahlungswärme auf höchstem Niveau. Mehr über diese angenehme und vor Allem gesunde Wärme lesen Sie auf unserer Website.



#Empfehlung 7 – AUTARK HEIZEN



In Kombination mit einer Photovoltaikanlage können Sie mit Ihrer Infrarotheizung autark werden. Gerade beim Wohnhausneubau ist dies ein interessanter Aspekt. Sprechen Sie mir Ihrem Architekten. Wasseraufbereitung, Stromversorgung und heizen mit Infrarot – gratuliere.



#Empfehlung 8 – Einfache Bedienung



Bei einer Infrarotheizung haben sie nichts zu tun. Ist die Heizung einmal eingestellt arbeitet Ihre Infrarotheizung völlig von alleine. Keine Wartung erforderlich.



#Empfehlung 9 – Warum spendet die Infrarotheizung gesunde Wärme?



Wie schon bei Empfehlung 6 gelesen spricht man bei der Infrarotheizung von Strahlungswärme. Durch diese Strahlungswärme kommt es zu weniger Staubaufwirbelung. Das ist optimal für VIELE MENSCHEN.Im Besonderen für Allergiker – für Menschen mit gesundheitlichen Herausforderungen.





Die Infrarotwärme fördert die Durchblutung und Regeneration

Optimale Luftfeuchtigkeit, da weniger Wasserpartikel in der Luft verdampfen. Asthmatiker und Allergiker profitieren sehr davon. Auch die Haut trocknet weniger aus.

Fördert die Lernfähigkeit und Konzentration





#Empfehlung 10 – Leicht auf- nach oder umrüstbar



Auf eine Infrarotheizung können Sie jederzeit, auf einfachste Art und Weise, umstellen. Vielerorts sind nicht einmal Stemmarbeiten erforderlich. Holen sie sich einen Fachmann für Ihre optimale Heizlastberechnung.



Sie haben nur noch die Wahl zwischen Granit oder Marmor. Innerhalb kurzer Zeit werden auch Sie GESUNDE WÄRME LEBEN.



#Empfehlung 11 – Kein überhitzen möglich



Normalerweise haben alle Elektroheizungen einen oder zwei Sensoren als Überhitzungsschutz verbaut. Was ist aber wenn dieser Sensor nicht an der heißesten Stelle sitzt oder defekt ist? Im schlimmsten Fall kann es zum Brand kommen!



Qualitativhochwertige Infrarotheizungen einem PTC (positiven Temperaturkoeffizient). Was heißt das? Bei steigender Temperatur der Infrarotheizung steigt der Wiederstand und somit sinkt die Leistungsaufnahme. Kurz gesagt – je heißer das Element desto weniger Strom fließt hinein.



Hat die Infrarotheizung eine gewisse Temperatur erreicht ist der Widerstand so groß, dass keine weitere Erwärmung möglich ist. Somit dient der Aufbau des Heizelementes als Schutz vor Überhitzung. SICHERHEIT PUR.



Gesunde Wärme leben war heute unser Thema. Vielleicht hast du einige Empfehlungen für dich nutzen können. Hast du Fragen? Schreib mir einfach HIER



