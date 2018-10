hotelforum: PKF hotelexperts verleiht "Hospitality Innovation Award" an Alex Tourski von der Reiseplattform izi.TRAVEL

11.10.18

Die Auszeichnung „Hospitality Innovation Award“ erhält dieses Jahr Alex Tourski von izi.TRAVEL. Der Preis wurde von PKF hotelexperts verliehen und gestern im Rahmen des hotelforum-Galaabends an den Gründer der Storytelling-Plattform, Alex Tourski, übergeben. Am gleichen Abend wurde auch der Gewinner der Auszeichnung „Hotelimmobilie des Jahres 2018“ geehrt.



Michael Widmann, Geschäftsführer von PKF hotelexperts: „Die Zukunft von Hotellerie und Tourismus liegt im Storytelling – der glaubwürdigen Verankerung in Geschichten und ortsgebundenen Kontext. Seelenlose, standardisierte Hotels müssen Platz machen für Hotels mit Charakter und lokalem Flair. Hotels müssen in den Ort und die Nachbarschaft eingebunden sein. Alex Tourski hat mit izi.TRAVEL eine wegweisende Plattform geschaffen, die Hotelgästen und sonstigen Reisenden lokale Geschichte und Geschichten vermittelt.“



Die Kern-Idee von izi.TRAVEL ist, dass jeder Ort und jedes Kunstwerk eine Geschichte zu erzählen hat; dass Kunst, Straßen und Städte erst durch diese Geschichten richtig lebendig werden; und dass Geschichten Menschen verbindet. Im Jahre 2011 hat sich dafür ein Team niederländischer Entwickler mit einem Schweizer Investor zusammengetan, um Museen und Städten und deren Geschichten mit Reisenden zusammenzubringen, die die Welt auf eine neue Weise entdecken wollen: mittels einer globalen Plattform, frei zugänglich und kostenfrei.



Der „Hospitality Innovation Award“ wird seit 2007 von PKF hotelexperts als Anerkennung für bedeutende Leistungen, die die internationale Hotelbranche nachhaltig beeinflusst haben – unter besonderer Berücksichtigung von sozialem und gesellschaftlichem Engagement – verliehen. Gewinner der Auszeichnung waren in den letzten Jahren unter anderem Dipl.-Ing. Vanessa Borkmann und Prof. Dr.-Ing. Wilhelm Bauer (Innovationsnetzwerk „FutureHotel“ des Fraunhofer IAO), Prof. Dr. Peter Eigen (Gründer von Transparency International), Clemens Foschi (ehemaliger Geschäftsführer der Caritas Services GmbH für die Realisierung des Magdas Hotel in Wien), Ali Koç und Semahat Arsel (Hotelgruppe Divan), Ursula Schelle-Müller und Dieter Müller (Motel One), Carlo Petrini (Slow Food), Peter-Mario Kubsch (Studiosus) und Helmut Kutin (SOS-Kinderdorf).

(lifePR) (