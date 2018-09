PIXX Lounge München

18.09.18

Am 14. September 2018 lud Unternehmer Axel Kahn zur PIXX Lounge in das Steigenberger Hotel in München ein.



Am Nachmittag startete die PIXX Lounge mit dem Business Benefit, an dem über hundert Unternehmer teilnahmen. Speaker, Talks und Networking auf höchstem Niveau zum Thema Digitalisierung. Speaker Eva Maria Popp, Mick Knauff, Uwe Schubert und Rüdiger Böhm haben das Thema unter Berücksichtigung unterschiedlicher Aspekte behandelt.



Am Abend wurde jede Menge Entertainment, Show und Prominenz aus Lifestyle, Sport und Wirtschaft geboten. Prominente Gäste, wie Ralf Möller, Marcus Schenkenberg, Gitta Saxx und Magdalena Brzeska folgten der Einladung von Axel Kahn. Die Fashion Show der Noura M.unique war ein voller Erfolg und die Gäste waren von den außergewöhnlichen Outfits begeistert.



Für das leibliche Wohl sorgte das Steigenberger Hotel mit Flying Fingerfood und verschiedenen Food-Stationen. Gitta Saxx als DJane sorgte für den richtigen Party-Sound bis in die frühen Morgenstunden.



Eine rundum gelungene Veranstaltung und ein sehr emotionaler Abend.



Mehr zur PIXX Lounge unter:

http://www.pixx-lounge.de





