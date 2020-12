Pirelli & C. S.p.A. wurde erneut als ein weltweit führendes Unternehmen im Kampf gegen den Klimawandel bestätigt: Das Unternehmen steht auf der Klima-A-Liste des CDP (früher Carbon Disclosure Project). Die globale Non-Profit-Organisation mit Hauptsitz in London erhebt, teilt und fördert Informationen zu Umweltthemen.



Das "A"-Rating erhalten nur wenige von mehreren Tausend teilnehmenden Unternehmen. Es steht für die höchste Punktzahl, die ein Unternehmen erhalten kann. Ausschlaggebend für die Auszeichnung ist,



- wie wirksam die Maßnahmen des Unternehmens zur Reduzierung von Emissionen und Klimarisiken sind,

- in welchem Umfang sie zur Entwicklung einer Wirtschaft mit geringem Kohlenstoffausstoß beitragen,

- wie vollständig und transparent die bereitgestellten Informationen sind und

- ob das Unternehmen die besten Praktiken bezüglich deren Auswirkungen auf das Klima nutzt.



"Die Anerkennung durch das CDP bestätigt einmal mehr unser Engagement für eine nachhaltige Entwicklung und den Kampf gegen den Klimawandel. Unsere Forschung arbeitet tagtäglich daran, Prozesse und Produkte zu entwickeln, die immer nachhaltiger, sicherer und leistungsfähiger sind", erläutert Marco Tronchetti Provera, Executive Vice Chairman und CEO von Pirelli.

Das CDP will Unternehmen und Regierungen dabei zu unterstützen, Treibhausgas-Emissionen zu reduzieren sowie Wasser-Ressourcen und Wälder zu schützen. Die Organisation erhebt Daten zu Umweltauswirkungen, Risiken und Chancen für eine Bewertung, die unabhängig von der Methode ist, mit der die Punktzahlen berechnet werden.



Im Jahr 2020 forderten über 515 Investoren mit einem Vermögen von über 106 Billionen Dollar sowie 150 große Aktienkäufer mit einer Kaufkraft von vier Billionen Dollar die Unternehmen auf, diese Daten über die CDP-Plattform weiterzugeben. Über 9.600 Unternehmen antworteten.



Die Auszeichnung durch das CDP bestätigt das konstante Engagement von Pirelli in Bereich Nachhaltigkeit, in dem das Unternehmen bereits etliche Erfolge vorzuweisen hat. Dazu gehören die weltweite Führung im Automobil- und Komponentensektor der Nachhaltigkeits-Indizes Dow Jones World und Europe sowie die Validierung der Ziele zur Reduzierung der CO2-Emissionen durch die Science Based Targets Initiative (SBTi). Diese bedeutende Anerkennung belegt das Engagement von Pirelli, bis 2030 klimaneutral zu sein, untermauert durch das Ziel, bis 2025 zu 100 Prozent erneuerbare elektrische Energie zu nutzen.

