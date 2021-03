Der Pirelli P Zero DHE wurde als Erstausrüstung für den neuen Ferrari 488 GT Modificata ausgewählt: das Auto in limitierter Auflage ist ausschließlich für den Einsatz bei Track-Day-Rennen sowie bei Ferrari Club Competizioni GT-Veranstaltungen vorgesehen.



Der im vergangenen November angekündigte 488 GT Modificata hat seinen ersten öffent-lichen Auftritt bei den Finali Mondiali Ferrari 2020, die vom 4. bis 7. März auf dem Marco Simoncelli Misano World Circuit in Italien stattfinden.



Die von Pirelli für GT3-Fahrzeuge entwickelten Rennreifen P Zero DHE statten den neuen Ferrari in den Größen 325/680-18 (Vorderachse) und 325/705-18 (Hinterachse) aus.



Der in sehr begrenzter Stückzahl produzierte Ferrari 488 GT Modificata ist für Kunden ge-dacht, die am Steuer eines Ferrari bei GT-Meisterschaften auf der ganzen Welt antreten. Er fängt den Geist der beiden Rennwagen 488 GTE und 488 GT3 perfekt ein. Der 488 GT Modificata ist für Club Competizioni GT-Veranstaltungen zugelassen, die einen immer wichtigeren Platz unter den Rennstreckenaktivitäten von Ferrari einnehmen.



Der Pirelli P Zero DHE ist eine Weiterentwicklung des DHD2. Vor dem Hintergrund der großen Vielfalt an GT3-Autos und Fahrern machen die Modifikationen diesen Reifen noch variabler einsetzbar. Der Reifen bietet noch mehr Beständigkeit und Zuverlässigkeit als sein Vorgänger und kann optimale Leistung auf einer Vielzahl unterschiedlicher Strecken und Bedingungen garantieren.



Aufgrund der Covid-19-Pandemie, die eine Verschiebung der Finali Mondiali Ferrari 2020 auf 2021 erzwang, findet die Veranstaltung im März statt. Sie bildet den spektakulären Höhepunkt der GT-Saison von Ferrari. Auf dem Programm stehen die Finalrunden der Ferrari Challenge sowie die Rennen der Programme XX und F1 Clienti. Die World Finals entscheiden zudem über die Titel der Trofeo Pirelli und der Coppa Shell: alles bekannte, von Ferrari unterstützte Wettbewerbe, die auf Pirelli Reifen setzen.



Seit dem Debüt der Ferrari Challenge im Jahr 1993 ist Pirelli der weltweit exklusive Reifen-lieferant. Die Ferrari Challenge stellt für den Hersteller das perfekte Freiluftlabor dar, in dem zukünftige Straßenreifen mit Hilfe der auf der Rennstrecke gewonnenen Erkenntnisse entwickelt werden können.

