Er gehört zu den besten Azubis der sogenannten Engineering Region Darmstadt Rhein Main Neckar: Ardijan Berisha von Pirelli Deutschland. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Darmstadt zeichnete den 22-Jährigen als besten Absolvent des aktuellen Prüfungsjahrgangs in der Ausbildung zum Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik aus.



Aufgrund der Corona-Pandemie musste die offizielle Ehrung der Besten durch die IHK Darmstadt leider ausfallen. Doch Michael Wendt, Vorsitzender der Geschäftsführung Pirelli Deutschland, und Wolfgang Meier, Geschäftsführer Personal und Organisation Pirelli Deutschland, ließen es sich nicht nehmen, Ardijan Berisha persönlich zu gratulieren. Dessen großes Engagement während der dreijährigen Ausbildung belohnten sie mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag sowie einer Bonuszahlung.



„Wir freuen uns sehr über die herausragenden Leistungen von Herrn Berisha in der Abschlussprüfung und beglückwünschen ihn herzlich zu diesem tollen Erfolg“, betonte Wolfgang Meier. „Ebenso herzlich bedanken wir uns bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die unsere Auszubildenden engagiert betreuen und zu erstklassigen Fachkräften ausbilden.“ Denn als Hightech-Unternehmen benötige Pirelli stets hoch qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um sich im internationalen Wettbewerb behaupten zu können. Um dies leisten zu können, nutzt der Reifenhersteller die Möglichkeiten der Digitalisierung.



„So gehörte Herr Berisha zur Pilotgruppe, die sich mit dem Einsatz von Tablets als Arbeits- und Lernmaterial in der Ausbildung befasste“, nennt Wolfgang Meier ein digitales Projekt von Pirelli. „Es wurde anschließend für den kompletten Ausbildungsbereich umgesetzt.“ Seither erhält jeder Berufseinsteiger bei Pirelli Deutschland ein iPad mit zahlreichen Apps. Darunter ausbildungsbegleitende Lernprogramme, Materialien zur Prüfungsvorbereitung und weitere hilfreiche Anwendungen für die tägliche Arbeit.



Darüber hinaus entwickelte der Konzern aufwendige Simulatoren, in denen die Azubis lernen, Hightech-Produktionsanlagen zu bedienen und zu warten. Die Vorteile der flankierenden Ausbildung im virtuellen Labor mit dem Namen PLAY sind enorm: Während die Anlernzeit der Azubis drastisch sinkt, steigen die Lernerfolge deutlich an. Die IHK-Auszeichnung für Ardijan Berisha, der im Höchster Ortsteil Hetschbach wohnt, ist der jüngste Beleg für den Erfolg dieses Konzepts. Denn nach seiner sechsmonatigen Grundausbildung hatte er den Reifenbau virtuell ausgiebig trainiert, bevor er im Produktionsbereich eingesetzt wurde.

