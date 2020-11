Diese Zusammenarbeit ist auf Exzellenz, Leistung und Geschwindigkeit ausgerichtet: Jetzt stellt Montblanc x Pirelli eine neue Reisegepäck-Linie in limitierter Auflage vor, ausgestattet mit Pirelli Mini-Reifen mit maßgeschneiderter Gummimischung auf der Basis des P ZERO™ Rennreifens.



Montblanc und Pirelli kehren mit einem neuen Gepäckstück in limitierter Auflage zurück, ausgestattet mit Pirelli Mini-Reifen im Look der P ZERO™ Reifen. Der Trolley wurde für jene kreiert, die Reisegepäck mit Stil suchen und Hochleistung lieben. Zum herausragenden Design gehören die schwarze Polykarbonatschale sowie Details aus gummiertem rotem Leder. Das leichte Transportmittel verfügt über rollengelagerte Hochleistungsräder, die speziell mit Ingenieuren von Pirelli entwickelt wurden. In Anlehnung an die Tradition der Mobilität und Geschwindigkeit, die Pirelli seit 1872 pflegt, sorgt die eigens für diese Kooperation entwickelte Gummimischung für Langlebigkeit und leise laufende Räder. Die Radlauffläche spiegelt das Profildesign der Hochleistungsreifen Pirelli P ZERO™ wider.



"Der Pirelli P ZERO™ ist der Reifen der Wahl auf vielen der außergewöhnlichsten und leistungsstärksten Sportwagen von heute, weil er mit seinem verbesserten Grip und seiner verbesserten Kontrolle extreme Leistung garantiert. Mit diesen neuen Rädern, einer speziellen Gummimischung sowie dem kultigen Pirelli Profil bringen wir den gleichen Fokus auf Leistung in unser Reisesortiment. Um dadurch die Bedürfnisse des Luxus- Geschäftsreisenden auf die wirkungsvollste und stilvollste Weise zu erfüllen", sagt Nicolas Baretzki, CEO von Montblanc.



Der P ZERO™ ist ein Ultra High Performance Reifen. Darin kombiniert Pirelli Wissen aus dem Motorsport mit Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit einigen führenden Automobilherstellern. Der P ZERO™ ist mehr als nur eine Marke, sondern gilt neben vielen anderen auch als Ikone: Weltweit schätzen Fans von Hochleistungsautos diesen bekannten Namen. Denn sie wissen, dass er für Spitzentechnologie, Leidenschaft und Exklusivität steht. Die rollengelagerten 360°-Grad-Räder des Trolleys haben das asymmetrische Laufflächenmotiv des P ZERO™. Ein in den Pirelli Laboren durchgeführter Geräuschtest ergab: im Vergleich zu den bereits laufruhigen Montblanc #MY4810 Gepäckrädern bieten die neuen Räder dank der in den Pirelli Forschungs- und Entwicklungsabteilung speziell formulierten Gummimischung eine Geräuschreduzierung von zehn Prozent sowie eine homogenere Geräuschverteilung über das gesamte Klangspektrum.



Die Kompetenz von Pirelli hinsichtlich Mobilität, Geschwindigkeit und Performance wird verknüpft mit der Leidenschaft von Montblanc für die Entwicklung innovativer und stilvoller Produkte, deren technische Merkmale das Reiseerlebnis komfortabler machen. Im Innern des Gepäckstücks in Kabinengröße erleichtert ein geräumiges Fach mit elastischen Bändern auf der einen Seite und einem schwarzen Netz mit Reißverschluss auf der anderen Seite das Unterbringen von Kleidung und Accessoires. Außerdem verfügt es über ein Visitenkartenfach.



Die schlichte Ästhetik wird durch elegante Details aufgewertet, die von ikonischen Design- Hinweisen inspiriert sind: vom roten Gepäckanhänger bis hin zum dynamischen und sportlichen Design der Aluminiumfelge, die das reale Design einer Speichenfelge aufgreift, sowie dem auf den Griff gelaserten Schriftzug "Montblanc x Pirelli" als Signatur der Zusammenarbeit.



Die Montblanc x Pirelli Limited Edition ist Teil der Montblanc Produktlinie #MY4810. Sie wurde in Zusammenarbeit mit Pirelli Design kreiert, das auf die Konzeption innovativer Projekte und Features in Kooperation mit herausragenden Partnern spezialisiert ist:





Leichte Schale aus schwarzem Polycarbonat.

Harte Nylon-Kanten, kratzfest und mit mattem Look.

360° Grad rollengelagerte Räder mit dem asymmetrischen Laufflächenmotiv des P ZERO™.

Geringere Abriebgeschwindigkeit der Laufflächenmischung für höhere Laufleistung und Beständigkeit.

Das rote PIRELLI P ZERO™ Logo auf den Mini-Reifen.

Oberer Griff aus rotem gummiertem Leder, seitlicher Griff aus schwarzem Leder, um das Heben und Verstauen des Gepäcks zu erleichtern.

Mehrstufiger Präzisionslenker mit Kollaborationssignatur.

Roter Gepäckanhänger mit reflektierender Pirelli Grafik.





Montblanc und Pirelli verfügen über ein gemeinsames Erbe in der Mobilität und steigern das Reiseerlebnis durch Innovation, hervorragende Herstellung und kreatives Design.



Das Montblanc x Pirelli Handgepäck der limitierten Auflage #MY4810 ist ab November 2020 erhältlich.



Über Montblanc



Montblanc ist ein Synonym für exzellente Handwerkskunst und Design. Das Unternehmen erweiterte die Grenzen der Innovation, seit der Füllfederhalter 1906 die Schreibkultur revolutionierte. Ideenreichtum und Phantasie bilden auch heute noch die Triebkräfte des Hauses, das seinen Ausdruck feinster Handwerkskunst in allen Produktkategorien vorantreibt: Luxus-Schreibgeräte, Uhren, Lederwaren, neue Technologien und Accessoires. Das Montblanc Logo wurde das ultimative Symbol für Leistung und Qualität sowie Ausdruck eines anspruchsvollen Stils. Es reflektiert die Mission, lebenslange Begleiter zu schaffen, geboren aus kühnen Ideen und fachmännisch gefertigt mit den besonderen handwerklichen Fähigkeiten der Mitarbeiter. Montblanc ist tief in der Kultur der Handschrift verwurzelt und engagiert sich weltweit als Förderer von Kunst und Kultur. Als Teil seines fortwährenden Engagements, jene zu unterstützen, die danach streben, ihre Spuren zu hinterlassen, setzt Montblanc auch weiterhin seine Förderung von Bildungsprogrammen auf der ganzen Welt fort, ebenso Initiativen, die Menschen dazu inspirieren, ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

(lifePR) (