Tribünenerweiterung auf 3.200 Sitzplätze

Neue Aufteilung der Preiskategorien für die Spielzeit 2021

Besetzung 2021 „Ein Königreich vor dem Wind“

Wir sind jetzt auch bei YouTube und Instagram vertreten

Geschenkgutscheine und Tickets für die Spielzeit 2021





Das Theater in Grevesmühlen wird in diesen Tagen einmal auf links gedreht und es finden umfangreiche Bauarbeiten auf dem gesamten Gelände statt. Besonders wird hierbei auf die neuen Vorgaben zum Schutz der Gesundheit, die es zurzeit gibt, geachtet. Diese Arbeiten werden bis April 2021 abgeschlossen sein.



Tribünenerweiterung auf bis zu 3.200 Sitzplätzen



Die größte Erneuerung ist der Ausbau der Tribüne auf 3.200 Sitzplätze. Den Besucher erwartet in der Spielzeit 2021 statt bisher 11 Reihen nun 22 Reihen. Mit der Erweiterung der bisherigen Tribünen kann die geforderte Corona-Schutzverordnung bestmöglich umgesetzt werden und für die Zuschauer kommt es bei dem Theaterbesuch zu keinen nennenswerten Einschränkungen. Es wird ausreichend Platz für jeden Gast vorhanden sein und bei jeder Buchung wird automatisch einen zusätzlichen freien Platz mit eingebucht, zusätzlich wird nur jede zweite Reihe besetzt.



Neue Aufteilung der Preiskategorien für die Spielzeit 2021



Dieser Umbau macht es aber erforderlich, dass die bisherigen Preiskategorien auf die neuen Begebenheiten angepasst werden mussten.



Das Buchungssystem ist ab jetzt umgestellt und die gewünschten Plätze für das Stück „Ein Königreich vor dem Wind“ können unter www.piratenopenair.de oder telefonisch montags bis freitags unter 03881 – 75 66 000 gebucht werden.



Besetzung „Ein Königreich vor dem Wind“



Im nächsten Jahr steht die 16. Episode der „Schicksalhaften Begegnungen des Capt´n Flint“ mit dem Titel „Ein Königreich vor dem Wind“ auf dem Spielplan. Die Verantwortlichen rund um den Intendanten Peter Venzmer haben sich auch für die Saison 2021 einiges einfallen lassen, um den Theaterbesuch wieder zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen.



Die Titelfigur des Capt‘n Joshua Flint verkörpert zum zehnten Mal Benjamin Kernen. Gleichzeitig übernimmt er auch in dieser Spielzeit wieder die Regie. In diesem Sommer kehren aber auch zwei bekannte Schauspieler zu dem Piraten Action-OpenAir-Theater zurück. In der Rolle des verschlagenen Piraten Captain Jack Rackham erleben die Besucher in der Saison 2021 Rocco Stark auf der Bühne. Nach der Saison 2015 kehrt Anouschka Renzi als mysteriöse Voodoo Priesterin Wakki Bakki nach Grevesmühlen zurück. Die Theaterbesucher dürfen gespannt sein, welche Abenteuer beide im Piratensommer erleben werden. In seiner 7. Saison wird auch wieder Dustin Semmelrogge als Quartermaster Israel Hands sein Unwesen treiben.



Fest steht aber jetzt schon, dass es wieder ein ganz besonderes Abenteuer für jeden einzelnen Besucher werden wird! Gespielt wird vom 18. Juni bis zum 04. September 2021!



Wir sind jetzt auch bei YouTube und Instagram vertreten



Der Winter hat auch bei uns Einzug gehalten. In wenigen Monaten startet die neue Saison 2021. Aber schon jetzt können die interessierten Besucher des Theaters uns auch folgenden Social-Media-Kanälen folgen und alles Wissenswertes rund um die Uhr, sobald sie veröffentlicht werden, verfolgen:



Instagram (www.instagram.com/piratenopenairtheater)

YouTube-Kanal (www.youtube.com/channel/UCWygPgbaRxfbcB6Wh5ku92A)



Geschenkgutscheine und Tickets für die Spielzeit 2021



Ob Geburtstage oder Weihnachten, die Piraten Open Air Geschenkgutscheine passen für jeden Anlass. Für alle Kurzentschlossenen und für alle, die noch eine passende Geschenkidee für ihre Lieben suchen, gibt es die Geschenkgutscheine oder schon jetzt Tickets der Piraten für die Saison 2021 „Ein Königreich vor dem Wind“ zu kaufen. Buchbar über unsere Tickethotline 03881 – 75 66 00 oder im Internet über www.piratenopenair.de.

(lifePR) (