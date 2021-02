Es steht im Sommer 2021 die 16. Episode mit dem Titel „Ein Königreich vor dem Wind“ auf dem Spielplan des Piraten Action-OpenAir-Theater Grevesmühlen. Nach einem Jahr Auszeit hat sich Intendanten Peter Venzmer einiges für den Beginn des 4. Zyklus der „Schicksalhaften Begegnungen des Capt´n Flint“ so einiges einfallen lassen. Die Story verspricht wieder Spannung, Action und Romanik in der Karibik des 17. Jahrhunderts.



Die Titelfigur des Capt‘n Joshua Flint verkörpert zum zehnten Mal Benjamin Kernen. Gleichzeitig übernimmt er auch in dieser Spielzeit wieder die Regie. In der Rolle des verschlagenen Piraten Captain Jack Rackham erleben die Besucher in der Saison 2021 Rocco Stark auf der Bühne in Grevesmühlen. Nach der Saison 2015 kehrt Anouschka Renzi als mysteriöse Voodoo Priesterin Wakki Bakki nach Grevesmühlen zurück. Die Theaterbesucher dürfen gespannt sein, welche Abenteuer im Theatersand in Grevesmühlen erleben werden. In seiner 7. Saison wird auch wieder Dustin Semmelrogge in der Crew von Capt´n Flint als Quartermaster Israel Hands sein Unwesen treiben.



Auch Flints Piratencrew besteht aus den bewährten Kräften der letzten Jahre. Long John Silver ist im neuen Abenteuer wieder mit von der Partie und wird von Michael Heuel verkörpert. Weiter zur Mannschaft von Capt´n Flint gehören Billy Bones, gespielt von Tim Forssman. Spike wird dargestellt von Christopher Aiello. Neu im Ensemble ist Lydia Fischer, sie übernimmt den Part von Anne Bonny, die Frau an Flints Seite. Ebenfalls zur Schiffsmannschaft gehört William Glasspool, für diese Rolle kehrt Ron Kochanski zurück zum Piratentheater. Sie alle sorgen wieder dafür, dass ihr Capt´n Flint dieses neue Abenteuer bestmöglich und unbeschadet übersteht. Die Tavernen Besitzerin Donna Felicia ist auch in diesem Sommer mit von der Partie. Diese Figur verkörpert im „Ein Königreich vor dem Wind“ wieder Monic Thiele. Die Rolle des Bänkers Nim von den Anderen übernimmt kein geringerer als Marc Zabinski. Werden wir wieder eine Badeszene von ihm sehen? Die Antwort auf diese Frage bekommen die Besucher im Sommer 2021.



In diesem Sommer wimmelt es von Piraten in Cockburn Town auf den Turks and Caisos Inseln. In der Story „Ein Königreich vor dem Wind“ tritt Capt´n Bartholomew Roberts, gespielt von Heiko Spieker in Erscheinung. An seiner Seite segelt seine Schwester C.C. Roberts, verkörpert von Melanie Volosciuk. Ein weiterer Piraten Capt´n Edward England, der dem Ruf von Capt´n Flint folgt erweckt Ray Kupper zum Leben. Diese drei berühmten Piraten Capt´n sind dem Ruf des Capt´n Flint gefolgt, mal sehen was sie so in Schilde führen.

Capt´n Charles Vane setzt seine Füße in Cockburn Town wieder auf Land, in seiner Paraderolle sehen die Theaterbesucher im Sommer 2021 Mario Eichendorf und als hitziger Capt’n Henry Mordachai Dawg Adams genannt Blacky zieht Gero Bergmann die Besucher wieder in seinem Bann. Einen Neuzugang gibt es auch in der neuen Spielzeit im Schauspielensemble. Als zwielichtiger Bootsmann O’Malley feiert Guido Maria Kober sein Debüt beim Piraten Action-OpenAir-Theater Grevesmühlen. In der Rolle des Mr. Donald Ochsfrogg wird im Piratensommer 2021 Jörg Kleinau zu sehen sein.



Vervollständigt wird die Besetzung 2021 von den zahlreichen Stuntleuten, Kleindarstellern und Statisten, die das Goldene Zeitalter der Piraten wieder auf Leben lassen.



Ensemble 2021 „Ein Königreich vor dem Wind“ im Überblick:

Capt‘n Joshua Flint Benjamin Kernen

Voodoo-Priesterin Wakki Bakki Anouschka Renzi

Capt‘n Jack Rackham Rocco Stark

Bootsmann O’Malley Guido Maria Kober

Long John Silver Michael Heuel

Israel Hands Dustin Semmelrogge

Nim van den Anderen Marc Zabinski

Billy Bones Tim Forssman

Anne Bonny Lydia Fischer

Spike Christopher Aiello

Capt’n Henry Mordachai Dawg „Blacky“ Adams Gero Bergmann

Mr. Donald Ochsfrogg Jörg Kleinau

William Glasspool Ron Kochanski

Donna Felicia Monic Thiele

Capt‘n Charles Vane Mario Eichendorf

Capt‘n Edward England Ray Kupper

Bowen Adams Kai Otte

Capt‘n C.C. Roberts Melanie Volosciuk

Capt‘n Bartholomew Roberts Heiko Spieker

Quatermasterin Mary Morales Ulrike Lehmann

Quatermaster Toussant Alexander Zacharias



Die Premiere des neuen Abenteuers „Ein Königreich vor dem Wind“ findet am 18. Juni 2021 statt und endet am 04. September 2021 mit der Comedy Veranstaltung. Ein humorvolles und actiongeladenes Abenteuer mit einer Prise Romantik erwartet den Theaterbesucher von dienstags bis samstags um 19.30 Uhr und sonntags um 16 Uhr. Der Ausflug in die Grevesmühlener Karibik dauert circa 2 ½ Stunden. Einlass auf die Tribünen startet ab 18.30 Uhr. Der Marktplatz von Maracaibo öffnet an den Spieltagen um 17 Uhr und am Sonntag um 13 Uhr. Geschenkgutscheine oder schon jetzt Tickets der Piraten für die Saison 2021 „Ein Königreich vor dem Wind“ zu kaufen. Buchbar über unsere Tickethotline 03881 – 75 66 00 oder im Internet über www.piratenopenair.de.



Saisonvorbereitung für den Theatersommer 2021 - Corona-Schutzverordnung

Das Theater in Grevesmühlen wird in diesen Tagen einmal auf links gedreht und es finden umfangreiche Bauarbeiten auf dem gesamten Gelände statt. Besonders wird hierbei auf die neuen Vorgaben zum Schutz der Gesundheit, die es zurzeit gibt, geachtet. Diese Arbeiten werden bis April 2021 abgeschlossen sein.

Die größte Erneuerung ist der Ausbau der Tribüne auf 3.200 Sitzplätze. Den Besucher erwartet in der Spielzeit 2021 statt bisher 11 Reihen nun 23 Reihen. Mit der Erweiterung der bisherigen Tribünen kann die geforderte Corona-Schutzverordnung bestmöglich umgesetzt werden und für die Zuschauer kommt es bei dem Theaterbesuch zu keinen nennenswerten Einschränkungen. Es wird ausreichend Platz für jeden Gast vorhanden sein und bei jeder Buchung wird automatisch ein zusätzlich freier Platz mit eingebucht, zusätzlich wird nur jede zweite Reihe besetzt.

