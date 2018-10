Sabrina Lessnig wird neue Vertriebsleiterin des Piper Verlags

05.10.18

Sabrina Lessnig (37) übernimmt zum 1. Oktober 2018 die Vertriebsleitung des Piper Verlags. Als Key-Account-Managerin für Thalia sowie zuvor als Verkaufsleiterin Buchhandel für Mittelstandskunden war sie langjährig bei Random House tätig. Im Frühjahr 2017 wechselte sie zum Piper Verlag. Dort hat sie als stellvertretende Vertriebsleiterin und Key-Account-Managerin sowohl im Kundenmanagement als auch in verschiedenen internen Projekten zahlreiche positive Impulse gesetzt. Sabrina Lessnig tritt die Nachfolge von Astrid Iffland an.



Christian Schniedermann, kaufmännischer Geschäftsführer: »Wir freuen uns, dass Sabrina Lessnig mit ihrer Energie und ihrem Ideenreichtum künftig als Vertriebsleiterin von Piper die gesamte Vertriebsarbeit und die Arbeit in unserem Führungskreis bereichern wird.«

