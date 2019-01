Dolby Atmos und DTS:X auf die platzsparende Art: Pioneer stellt neuen Slimline AV-Receiver vor

10.01.19

Die Onkyo & Pioneer Corporation präsentiert mit dem VSX-534 einen neuen 5.2-Kanal-AV-Receiver im Einstiegssegment, der präzise kalibrierten Dolby Atmos- und DTS:X-Klang ohne großen Platzanspruch nach Hause bringt.



So zeichnet sich das Modell durch ein besonders schlankes Design aus und lässt sich aufgrund seiner niedrigen Bauhöhe von nur 148 mm einfach in bestehendes Mobiliar integrieren. Gar nicht schlank fällt hingegen die Leistung des Neuzugangs aus – hier sorgt Pioneers Direct Energy Amplification zudem für die gleichmäßige Verteilung über alle Kanäle. Ausgestattet mit vielen verschiedenen Eingängen für digitale und analoge Quellen, gibt der VSX-534 Musik, Filme, Fernsehprogramme und Spiele in hervorragender Klangqualität wieder.



Volle Unterstützung für Dolby Atmos und DTS:X



Die Wiedergabe von Dolby Atmos und DTS:X erfolgt über 3.2.2-Kanal-Lautsprecherlayouts. Objektbasierte Audiodateien platzieren einzelne Klänge so im Raum, wie sie in natürlichen Umgebungen vorkommen würden – und ermöglichen damit ein weitaus immersiveres Gefühl als herkömmliche Surround-Soundsysteme, sowie eine bis dato unerreichte klangliche Präsenz. Um die Authentizität des 3D-Klangs noch weiter zu verstärken, hat Pioneer ein intelligentes, mikrofonbasiertes Klangkalibrierungssystem entwickelt, das die Ausgabe an Variablen wie Lautsprechergröße und -abstand anpasst. Dabei funktioniert die MCACC-Kalibrierungstechnologie genauso für an der Wand oder in der Decke montierte Lautsprecher wie für auf dem Boden stehende Boxen.



Als weiteres Plus unterstützt der VSX-534 zudem zwei neue Surround-Technologien: Dolby Atmos Height Virtualizer* und DTS Virtual:X. Diese simulieren die Ausgabe von virtuellen Höhen- und Surround-Lautsprechern, ohne dass diese physisch vorhanden sein müssen – was eine viel größere Flexibilität bei der Installation von Dolby Atmos und DTS:X Setups ermöglicht und selbst Kunden ohne Dolby Atmos Lautsprecher viele der Vorzüge von objektbasiertem Audio genießen lässt.



* Diese Funktion wird per künftigem Firmware-Update verfügbar.



Erstklassiges Verstärkungssystem, moderne Ausstattung



Der VSX-534 bietet 135 W/Kanal (6 Ohm, 1 kHz, THD 10%, im 1-Kanalbetrieb) für beeindruckend dynamischen Surround-Sound. Das bewährte Direct Energy-Schaltungsdesign von Pioneer sorgt bei der Wiedergabe von Mehrkanal- und Stereoquellen zudem für eine breitbandige Frequenzwiedergabe und schafft damit eine ausgedehnte Klangbühne mit exzellenter räumlicher Qualität.



Selbstverständlich ist Pioneers schlanker Neuzugang auch umfassend ausgestattet, um sich über HDCP 2.2-konforme HDMI-Anschlüsse mit modernen 4K/60p-fähigen Media-Playern, Ultra HD-Blu-ray-Playern, TV-Displays und Projektoren mit Pass-Through-Unterstützung für HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma), Dolby Vision und BT.2020 Farbraum verbinden zu können.



Upmixing via Dolby Surround und DTS Neural:X



Beide AV-Receiver sind so konzipiert, dass sie für Filmsoundtracks auf DVD, Blu-ray Disc oder kompatible Videostreaming-Dienste fesselnden 3D-Sound generieren. Dabei mischen DTS Neural:X und Dolby Surround Upmixing-Technologien herkömmliche 2D-Tonspurformate neu ab, um ein den Hörer einhüllendes Surround-Erlebnis zu simulieren.



Perfekte Anpassung der Lautsprecher



Angewendet auf den Entertainmentbereich, aber basierend auf den Erfahrungen professioneller Aufnahmestudios, schafft das MCACC (Multi-Channel Acoustic Calibration)-System für jeden Raum eine ideale Hörumgebung. So wird für die Einstellung des VSX-534 ein spezielles Mikrofon mitgeliefert, mittels dessen das MCACC-System automatisch die unterschiedlichen Größen, Level und Distanzen der einzelnen Lautsprecher abgleicht und die Ausgabe entsprechend anpasst. Darüber hinaus eliminiert die Phasensteuerungstechnologie die Phasenverschiebung, welche durch den Tiefpassfilter zwischen Hauptkanälen und Subwoofer verursacht wird, und reproduziert einen klareren Mittel- und Hochtonbereich. Beide Technologien ermöglichen so eine ausgewogene, realistische Klangbühne und den immersiven Genuss von Filmsoundtracks und Musik.



Reflex Optimizer



Bei der Verwendung von Dolby Atmos-fähigen Lautsprechern reflektiert der nach oben gerichtete Schall von der Decke, während die niedrigen Schallwellen direkt auf die Ohren treffen. Dieser feine Unterschied führt zu einer Phasenverschiebung mit unangenehmen Klangeffekten. Genau hier setzt die Reflex Optimizer-Technologie an, indem sie die Phasenverschiebung löst und für ein nahtloses Zusammenspiel von Höhen- und Bodenlautsprechern sorgt. Die Zuhörer werden somit immer von einem klaren Klangbild umgeben.



HDMI-Unterstützung für HDR, 4K/60p und BT.2020 Videoformate



Alle HDMI-Anschlüsse des AV-Receivers unterstützen 4K/60p, 4:4:4, 24-Bit-Video-Pass-Through und den digitalen Kopierschutzstandard HDCP 2.2 für die Wiedergabe von Premium-Inhalten. Videos mit HDR (High Dynamic Range) im Format HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) oder Dolby Vision werden an ein kompatibles Display weitergeleitet. Darüber hinaus wird Video mit BT.2020 Farbraum für spektakuläre Farbtiefe und -brillanz unterstützt. Super Resolution, eine speziell für HD-Quellen geeignete 4K-Upscaling-Technologie, gehört ebenfalls zur Ausstattung.



Bessere Hörbarkeit für Dialoge



Zusätzlich zur herkömmlichen Tonsteuerung verfügt der VSX-534 auch über eine einzigartige Justierungsfunktion für Klänge im mittleren Frequenzbereich, die als Dialogue Enhancement bezeichnet wird. So lässt sich die Lautstärke von überwiegend mittelfrequenten Klängen, wie z.B. Filmdialogen, separat mit der Auf/Ab-Taste auf der Fernbedienung einstellen.

Zone B-Ausgang für drahtlose Kopfhörer



Für alle, die ihre Lieblingsunterhaltung gerne auch spätnachts laut aufdrehen, empfiehlt sich der Anschluss eines drahtlosen Kopfhörer-Docks an den Zone B-Ausgang des VSX-534.



Drahtlose Bluetooth-Technologie



Mithilfe der integrierten Bluetooth-Technologie lassen sich nahezu alle Audioinhalte von mobilen Endgeräten komfortabel auf den VSX-534 streamen – angefangen von Hörbüchern und Podcasts bis hin zu Musik. Durch Drücken der Bluetooth-Taste auf der Vorderseite lässt sich die BT-Funktion sogar im Stand-by-Modus des AV-Receivers starten.



Intuitive grafische Benutzeroberfläche mit einfacher Erstkonfiguration



Pioneers intuitive grafische Benutzeroberfläche (GUI) macht die Bedienung des VSX-534 zu einem absolut stressfreien Erlebnis. Die Startseite des On-Screen Displays ermöglicht den schnellen Zugriff auf die jeweiligen Menüs zur Systemeinrichtung, MCACC und Netzwerk/Bluetooth. Die grafische Benutzeroberfläche vereinfacht sowohl die Ersteinrichtung des AV-Receivers als auch die Funktionssteuerung im alltäglichen Betrieb. Schließlich lassen sich über das On-Screen Display auch detaillierte Einstellungen während der Audio- und Videowiedergabe vornehmen.



HDMI-basierte Steuerungsfunktionen



Der VSX-534 unterstützt folgende HDMI-basierte Kontrollfunktionen (CEC): Lautstärkeanpassung/Stummschaltung über den Fernseher, automatische Umschaltung des Eingangs beim Wechsel des Fernsehkanals oder beim Start der Wiedergabe auf einem Player, sowie eine mit dem Fernseher verknüpfte Ein- und Ausschaltung.

(lifePR) (