"Schmück Deine Stadt!"

Die Pinakothek der Moderne und ihr Kooperationspartner YouthNet zeigen die Werke der Projektgruppe YouthNet 2019/20

.

DAUER: 17. JUNI 2020 - 05. JULI 2020

ORT: Wintergarten der Pinakothek der Moderne, Erdgeschoß



Die Pinakothek der Moderne und ihr Kooperationspartner YouthNet zeigen die Werke der Projektgruppe YouthNet 2019/20 im Wintergarten der Pinakothek der Moderne. Wir freuen uns die Arbeiten von 22 Jugendlichen unterschiedlichster Herkunft präsentieren zu können. Titel der Werkschau: „Schmück Deine Stadt!“



Im Zentrum des diesjährigen Kunstprogrammes stehen die Gebäude des Kunstareals und ihre künstlerische Umgestaltung mit folgenden Elementen: Kunstwerke der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen als Dekoration, Graffiti, digitale Bearbeitung. Gearbeitet wurde in Zweierteams. Alle Teams waren aus Jugendlichen unterschiedlicher Herkunft zusammengesetzt.



YouthNet ist ein interreligiöses und interkulturelles Netzwerk für Jugendliche der Stadt München und veranstaltet seit 2017 über einen Zeitraum von jeweils 6 Monaten Programme und Workshops. YouthNet arbeitet als Projekt des Vereins Lichterkette e.V.



Im Zentrum des Netzwerks stehen Jugendliche im Alter von 15-21 Jahren unterschiedlichster Herkunft und Religion. Sie sind in München geboren, nach München gezogen oder nach München geflüchtet und repräsentieren die kulturelle Vielfalt unserer Stadt. Das zentrale Wirken dient der aktiven Integration, dem toleranten Miteinander und besonders der Vermittlung der Teamfähigkeit an Jugendliche. Über Ihren Besuch der Werkschau würden wir uns sehr freuen. Sie unterstützen damit die Initiative und ein offenes, tolerantes München in diesen schwierigen Zeiten.



Eintritt: frei für diese Werkschau

Öffnungszeiten: DI-S0 10.00-18.00, DO bis 20.00.

Es gelten die dann aktuellen Abstands- und Hygieneregeln sowie das Tragen eines Mund-Nasenschutzes.



Besuchen Sie die Website des Kooperationspartners www.youthnet-muenchen.com

