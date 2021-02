Mit der Kooperation beider Unternehmen werden die jeweiligen Kompetenzen in der neuen AR-Technologie und in der Herstellung hochwertiger XR-Experiences gebündelt, um den B2C-Sektor für diese Technologien auszubauen und mitzugestalten. Im Vordergrund der Zusammenarbeit steht, die vorhandene Technologie von shoutr labs und pimento formate zu erweitern und das Marktpotential gemeinsam zu erhöhen. Es sollen spezielle AR-Angebote für Medien, Marken und Unternehmen sowie für den Bildungssektor und für User entwickelt werden. Beide Unternehmen investieren dafür gemeinsam einen hohen sechsstelligen Betrag. (Erklärungen zu XR/AR/VR siehe unten.)



Das Berliner Creative Tech Startup pimento formate UG (haftungsbeschränkt) entwickelt und produziert XR-Projekte sowie Anwendungen für innovative Formen der Wissensvermittlung durch Virtual und Augmented Reality. Mit dem eigenen Story-Mapping-Tool können unterhaltende und emotionalisierende Erlebnisse (Experiences) nach den Prinzipien des immersiven Storytelling hergestellt werden. Das Tool wird für AR-Experiences und interaktive 360-Grad-Dokumentationen angewendet, wie bei der “Zeitreise 1945” für 360°ZDF History.



Erklärtes Ziel von pimento formate ist, dass jeder mit Augmented Reality (AR) ganze Geschichten und wertvolle Informationen als interaktive 3D-Experience in einer realen Umgebung jederzeit erleben kann – in einem Wohn- oder Kinderzimmer oder auf der Straße.



Shoutr labs UG (haftungsbeschränkt) ist ein innovatives AR/VR IT-Unternehmen aus Berlin mit B2B-Lösungen auf der Basis von «Bring Your Own Device» (BYOD). Mit dem shoutr.System offeriert shoutr labs ein WLAN-Mesh Netzwerk für Gebäude oder Außenbereiche und ermöglicht das Streaming großer Multimedia-Daten oder die Integration von Augmented sowie Virtual Reality Features.



Die Funktionen des shoutr.Systems können über den Browser oder einer App eigenständig genutzt werden. Die Kunden kommen aus dem Ausstellungs- und Museumsbereich, wie die Berlinische Galerie oder das Museum für Naturkunde Berlin, sowie aus der Industrie, wie Daimler AG – Mercedes-Benz, VW oder Siemens. Zudem arbeitet Shoutr labs mit renommierten Auftraggebern aus weiteren Industrien oder branchenübergreifenden Dienstleistern (z.B. GS1) zusammen.



Innerhalb der strategischen Partnerschaft sollen Synergien geschaffen werden, um neue Kundensegmente für den Massenmarkt auszubauen. Die gemeinsame Vision ist, Kunden und Nutzern einen einfachen Zugang zu eigenen AR-Experiences zu ermöglichen und den AR- und VR-Markt für den Standort Berlin-Brandenburg, Deutschland und Europa auszubauen und zu stärken.



Zitat: Elle Langer - pimento formate UG:

“Wir arbeiten seit Jahren an der Weiterentwicklung und Stärkung der XR-Branche für den Massenmarkt in Deutschland. Mit Shoutr Labs haben wir einen idealen Partner gefunden, mit dem es gelingt, unsere Vision von AR- und VR-Experiences erfolgreich und gemeinsam auf ein neues Level zu heben.”



Zitat: Jean-Michel Haase - shoutr labs UG:

“Durch die Kooperation mit der pimento formate können wir unseren Kunden ab sofort einen fantastischen Mehrwert bieten. Technik trifft auf Storytelling bzw. Contenterstellung. Gemeinsam werden durch die immense Erweiterung der Produktpalette komplexe und inhaltlich wertvolle AR/VR-Inhalte auch im Bereich der Multimediaguides realisiert. Diese Zusammenarbeit bündelt langjährige Erfahrungen und Kreativität der beiden Firmen.”



Erklärung AR/MR/VR:

Mit der neuen Medientechnologie Augmented oder Mixed Reality (AR/MR) können digitale 3D-Inhalte, zum Beispiel in einem Klassenraum, integriert werden. Über das Display eines Smartphones, eines Tablets oder einer AR-Brille werden die Inhalte sichtbar gemacht. Mit Virtual Reality (VR) kann der Nutzer mit einer Datenbrille in virtuelle Welten eintauchen. Extended Reality (XR) ist der Überbegriff für diese Technologien, die sich zurzeit in allen Branchen durchsetzen und zu eigenständigen (immersiven) Medien ausformen.

