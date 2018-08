Open Air, im Rathaus und in der Laeiszhalle: Kent Nagano präsentiert die Philharmonische Akademie

Kent Nagano eröffnet die Philharmonische Konzertsaison 2018/19 mit einer Philharmonischen Akademie im Herzen Hamburgs: Am Samstag, 25. August 2018 um 20 Uhr, dirigiert Hamburgs Generalmusikdirektor sein erstes Open-Air-Konzert auf dem Rathausmarkt. "Dieses Konzert soll ein musikalisches Geschenk an die Menschen in unserer Stadt werden", sagt Kent Nagano, "wir laden alle ein, gemeinsam mit uns den Rathausmarkt in einen Konzertsaal zu verwandeln." Der Eintritt zu diesem Konzert ist deshalb frei. Auf dem Programm stehen Werke wie die Ungarischen Tänze von Brahms und Rachmaninows "Rhapsodie über ein Thema von Paganini". Als Solist ist der russische Pianist Nikolai Luganski zu erleben. Mit Auszügen aus den Musicals "West Side Story" und "Candide" würdigt Nagano seinen Mentor Leonard Bernstein, der an diesem Tag seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte.



Am folgenden Tag geht es im Großen Festsaal des Hamburger Rathauses weiter: Thematischer Mittelpunkt der vier Akademiekonzerte am 26. und 27. August 2018 ist Wien. Ausgehend von Werken Mozarts spannt sich der musikalische Bogen über Schönberg und die Neue Wiener Schule bis hin zu zeitgenössischer Musik von Friedrich Cerha, und sogar ein Abstecher ins Milieu der legendären urwienerischen "Schrammelmusik" steht auf dem Programm. Neben Musikern des Philharmonischen Staatsorchesters sind Solisten wie Salome Kammer, Sharon Kam oder Dominique Horwitz sowie das Klangforum Wien zu erleben.



Am 8. April 2019 widmen sich Kent Nagano und eine Philharmonische Kammermusikformation im Kleinen Saal der Laeiszhalle noch einmal Symphonien und Solokonzerten Mozarts.



Karten für die vier Akademiekonzerte im Großen Festsaal des Rathauses sind zu einem Benefizpreis von 10 € erhältlich beim Kartenservice der Hamburgischen Staatsoper, unter 040 35 68 68 oder online unter www.staatsorchester-hamburg.de. Der Erlös aus diesen Konzerten kommt der professionellen Nachwuchsförderung junger Orchestermusiker im Philharmonischen Staatsorchester zugute. Karten für das Konzert in der Laeiszhalle kosten 12-35 €.



Hintergrund Kent Nagano hat die "Philharmonische Akademie" zu Beginn seiner Amtszeit als Hamburgischer Generalmusikdirektor und Chefdirigent des Philharmonischen Staatsorchesters im Jahr 2015 begründet. Seitdem bilden diese Konzerte den Auftakt zur jeweils neuen Opern- und Konzertsaison. Nagano und seine Philharmoniker verstehen darunter ein "offenes" Projekt, ebenso experimentell ausgerichtet wie immer auch bedeutenden Komponisten, wichtigen Themen und musikalisch-inhaltlichen Erkundungen gewidmet.



Rathausmarkt Open Air mit Kent Nagano

Samstag, 25. August 2018, Rathausmarkt, 20 Uhr

Gioachino Rossini: Ouvertüre zu "Guillaume Tell"

Sergei Rachmaninow: Rhapsodie über ein Thema von Paganini

Johannes Brahms: Ungarische Tänze 5 & 6

Leonard Bernstein: Ouvertüre zu "Candide"

Leonard Bernstein: "Balcony Scene" ("Tonight") & "I Feel Pretty" aus "West Side Story"

Maurice Ravel: Boléro

Kent Nagano, Dirigent

Nikolai Luganski, Klavier

Elbenita Kajtazi, Sopran

Oleksiy Palchykov, Tenor Philharmonisches Staatsorchester Hamburg



Eintritt frei



1. Akademiekonzert

Sonntag, 26. August 2018, Rathaus, Großer Festsaal, 11 Uhr

"Triumph des Lebens"

Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade Nr. 10 B-Dur KV 361 "Gran Partita"

Texte von Ingeborg Bachmann, Friedrich Nietzsche und anderen

Sevgi Özsever, Ralph van Daal, Oboe

Alexander Bachl, Christian Seibold, Kai Fischer, Matthias Albrecht, Klarinette

Olivia Comparot, Fabian Lachenmaier, Fagott

Pascal Deuber, Saskia van Baal, Isaak Seidenberg, Ralph Ficker, Horn

Stefan Schäfer, Kontrabass

Dieter Rexroth, Lesung



Benefizpreis € 10 (freie Platzwahl)



2. Akademiekonzert

Sonntag, 26. August 2018, Rathaus, Großer Festsaal, 16 Uhr

Schönberg & die Schrammelbrüder

Arnold Schönberg: Serenade op. 24 und "Pierrot Lunaire" op. 21 (Auszüge)

Friedrich Cerha: Eine Art Chansons (Auszüge)

sowie Werke von Ferdinand Leicht, Anton Strohmayer, Carl Rieder, Johann Schrammel u.a.

Salome Kammer, Martin Winkler, Stimme

Klangforum Wien



Benefizpreis € 10 (freie Platzwahl)



3. Akademiekonzert

Sonntag, 26. August 2018, Rathaus, Großer Festsaal, 20 Uhr

Wolfgang Amadeus Mozart: Streichquintett Es-Dur KV 614

Alban Berg: 4 Stücke für Klarinette und Klavier op. 5

Wolfgang Amadeus Mozart: Klarinettenquintett A-Dur KV 581

Sharon Kam, Klarinette

Stephan Kiefer, Klavier

Solveigh Rose, Annette Schäfer, Violine

Naomi Seiler, Bettina Rühl, Viola

Thomas Tyllack, Violoncello



Benefizpreis € 10 (freie Platzwahl)



4. Akademiekonzert

Montag, 27. August 2018, Rathaus, Großer Festsaal, 20 Uhr

Igor Strawinsky: L'histoire du soldat

Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonia Concertante für Bläser Es-Dur KV 297b

Kent Nagano, Dirigent Dominique Horwitz, Sprecher

Konradin Seitzer, Violine

Stefan Schäfer, Kontrabass Thomas Rohde, Oboe

Alexander Bachl, Klarinette

Olivia Comparot, Fagott

Bernd Künkele, Horn

Mario Schlumpberger, Trompete

Felix Eckert, Posaune

Fabian Otten, Schlagzeug

Kammerorchester des Philharmonischen Staatsorchesters Hamburg



Benefizpreis € 10 (freie Platzwahl)



5. Akademiekonzert

Montag, 8. April 2019, Laeiszhalle, Kleiner Saal, 19.30 Uhr

Wolfgang Amadeus Mozart:

Symphonie Nr. 28 C-Dur KV 200

Klavierkonzert Nr. 12 A-Dur KV 414 (Fassung für Streichquartett)

Hornkonzert Nr. 4 Es-Dur KV 495

Symphonie Nr. 33 B-Dur KV 319

Kent Nagano, Dirigent

Pascal Deuber, Horn

N.N., Klavier

Kammerorchester des Philharmonischen Staatsorchesters Hamburg



Karten € 35 / 28 / 21 / 12

Philharmoniker Hamburg / Freie und Hansestadt Hamburg Landesbetrieb Philharmonisches Staatsorchester







Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren