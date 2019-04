Pressemitteilung BoxID: 749384 (Philharmoniker Hamburg / Freie und Hansestadt Hamburg Landesbetrieb Philharmonisches Staatsorchester)

Europa - Idee und Realität

Themenkonzerte der Reihe Musik und Wissenschaft stellen Europa in den Mittelpunkt

„Europa – Idee und Realität“ lautet das Motto der drei Themenkonzerte der Veranstaltungsreihe Musik und Wissenschaft, die am 3., 9. und 16. Mai 2019 in Hamburg stattfinden. Wissenschaftler der Max-Planck-Gesellschaft stellen ihre Forschungen aus den Bereichen der Rechts- und Sozialwissenschaften, aber auch der archäogenetischen Forschung vor. Dabei geht es um den Euro, das Demokratieverständnis in Osteuropa, die sozialen Auswirkungen der Finanzkrise oder auch die Besiedelung Europas in der frühen Menschheitsgeschichte. Die musikalischen Programme reichen vom Barock bis in die Gegenwart.



Die interdisziplinäre Veranstaltungsreihe Musik und Wissenschaft wurde 2016 vom Philharmonischen Staatsorchester Hamburg in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. ins Leben gerufen. In abendfüllenden Veranstaltungen treffen klassische Musik und wissenschaftliche Themen aufeinander; kammermusikalische Konzertprogramme werden mit rund 30-minütigen Vorträgen kombiniert.



Die Veranstaltungsreihe findet in diesem Jahr außerdem im Rahmen der Hamburger Europawoche statt. Die Europawoche wird jährlich im Frühjahr europaweit gefeiert. Zwei wichtige Eckdaten bilden den Rahmen der Veranstaltung: Der 5. Mai als Gründungstag des Europarates, der 9. Mai ist der Tag, an dem der französische Außenminister Robert Schuman 1950 mit einer Regierungs-erklärung die Grundlage zum EU-Vorläufer Montanunion legte. Beide Daten werden auch als „Europatage“ bezeichnet. Die Europawoche bietet vielfältige Veranstaltungen rund um das Thema Europa an.



Veranstaltungsübersicht:



1. Themenkonzert

Fr. 3. Mai 2019, Museum für Kunst und Gewerbe, Spiegelsaal, 19.30 Uhr



„Die genetische Geschichte Europas: Migration und biologische Anpassung in der Vorgeschichte“ – Vortrag von Prof. Dr. Johannes Krause, Direktor am Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte, Jena



Arcangelo Corelli: Sonata G-Dur op. 1 Nr. 9

Arcangelo Corelli: Sonata F-Dur op. 1 Nr. 1

Jean-Marie Leclair: Sonata VIII à 3

Antonio Bertali: Ciaccona

François Couperin: L'Apothéose de Corelli



Violine: Hibiki Oshima

Violine: Felix Heckhausen

Violoncello: Yuko Noda

Theorbe: Joachim Held

Cembalo: Michael Fuerst



Karten: 22 € (erm. 10 €)



2. Themenkonzert

Do. 9. Mai 2019, Laeiszhalle, Kleiner Saal, 19.30 Uhr



„Tyrannei der Werte? Die europäische Demokratie und ihre Herausforderer“



Vortrag von Prof. Dr. Armin von Bogdandy, Direktor am Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg



Howard Ferguson: Oktett op. 4

Wilfried Hiller: Duetti amorosi nach den „Metamorphosen“ des Ovid für Oktett

Antonín Dvořák: Oktett E-Dur op. 22, Urfassung der Serenade für Streichorchester op. 22 (Bearbeitung von Nicholas Ingman)



Klarinette: Patrick Hollich

Horn & Alphorn: Pascal Deuber

Fagott: Fabian Lachenmaier

Violine: Konradin Seitzer

Violine: Josephine Nobach

Viola: Maria Rallo Muguruza

Violoncello: Merlin Schirmer

Kontrabass: Lukas Lang

Klavier: Volker Krafft



Karten: 22 € / 15 € / 11 € / 9 € (erm. 10 €)



3. Themenkonzert

Do. 16. Mai 2019, Hamburgische Staatsoper, opera stabile, 19.30 Uhr



„Luxemburg – Laeken – London: Krise und Recht in der Geschichte der Europäischen Union“ – Vortrag von Prof. Stefan Vogenauer, Direktor am Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt a. M.



Giacinto Scelsi: Ritual March für vier Schlagzeuger

Claude Debussy: Syrinx für Flöte solo

Rüdiger Pawassar: Sculpture in Wood No. 3

George Crumb: An Idyll for the Misbegotten für Flöte und 3 Schlagzeuger

Nebojša Jovan Živkovic: Auftragswerk des Philharmonischen Staatsorchesters Hamburg (Uraufführung)



Flöte: Manuela Tyllack

Schlagzeug: Brian Barker

Schlagzeug: Jesper Tjærby Korneliusen

Schlagzeug: Fabian Otten

Schlagzeug: Matthias Schurr



Karten: 22 € (erm. 10 €)



Karten sind erhältlich an der Tageskasse der Hamburgischen Staatsoper, unter 040 35 68 68, online unter www.staatsorchester-hamburg.de sowie an den bekannten Vorverkaufsstellen und an den jeweiligen Abendkassen.

