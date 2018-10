CD-Release: Uraufführung von Jörg Widmanns "Arche" erscheint bei ECM

05.10.18

Komponist Jörg Widmann, Generalmusikdirektor Kent Nagano, ECM-Chef Manfred Eicher und Christoph Lieben-Seutter, Generalintendant von Elbphilharmonie & Laeiszhalle, haben heute in der Elbphilharmonie den CD-Mitschnitt von „Arche“ der Öffentlichkeit präsentiert. Die Uraufführung des Oratoriums aus dem Elbphilharmonie-Eröffnungsfestival erscheint beim Label ECM New Series.



Am 13. Januar 2017, zwei Tage, nachdem der Große Saal der Elbphilharmonie feierlich eingeweiht worden war, brachte Kent Nagano dort mit rund 300 Mitwirkenden Jörg Widmanns Oratorium „Arche“ zu seiner umjubelten Uraufführung. Die Begeisterung beim Publikum war einhellig, das Echo in der Presse groß: „Hamburg rast vor Begeisterung“ schrieb die FAZ, von einem „ungewöhnlichen Auftakt für eine neue Ära“ sprach das Hamburger Abendblatt. Rund anderthalb Jahre Zeit haben sich Kent Nagano, Jörg Widmann und Manfred Eicher genommen, die damals vom NDR für das Radio live mitgeschnittenen Aufnahme zu bearbeiten. Nun liegt das Konzert als Doppel-CD vor.



Die alttestamentliche Erzählung der Sintflut bildet für Jörg Widmanns Oratorium „Arche“ den thematischen Ausgangspunkt, zudem verwendete er literarische Texte aus mehreren Jahrhunderten von Dichtern wie Matthias Claudius, Klabund und Friedrich Schiller oder des Philosophen Friedrich Nietzsche. Widmann komponierte ein Menschen- und Weltendrama, in dem sich der Mensch ungeschützt mit seinen Wünschen, Hoffnungen, Ängsten und seiner Utopie einer möglichen besseren Welt zeigt.



Generalmusikdirektor Kent Nagano und das Philharmonische Staatsorchester Hamburg hatten das Werk eigens für ihr erstes Konzert in der Elbphilharmonie in Auftrag gegeben. Die ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius hatte den Kompositionsauftrag unterstützt.



Jörg Widmann: Arche – Ein Oratorium für Soli, Chöre, Orgel und Orchester



Mit Kent Nagano (Dirigent), Marlis Petersen (Sopran), Thomas E. Bauer (Bariton), Gabriel Böer (Knabensopran), Antonius Hentschel, Jonna Plate (Kindererzähler), Iveta Apkalna (Orgel)



Chor der Hamburgischen Staatsoper, Audi Jugendchorakademie, Hamburger Alsterspatzen



Philharmonisches Staatsorchester Hamburg



ECM New Series 2605/06 2-CD

(lifePR) (