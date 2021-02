Dass Homeschooling auch mit einem klassischen Orchester funktioniert, zeigen Mitglieder des Philharmonischen Staatsorchesters und Konzertpädagoginnen der Hamburgischen Staatsoper mit der "Schultour digital". Am 23. und 24. Februar 2021 präsentieren sie für Hamburger Schüler*innen der Stufen 4-8 Auszüge aus Modest Mussorgskys "Bilder einer Ausstellung" als interaktives online-Angebot.



Da in den vergangenen Wochen und Monaten zahlreiche Schulbesuche abgesagt werden mussten, werden die Konzertangebote der Philharmoniker nun auf digitalem Wege in die Küchen, Wohn- oder Kinderzimmer gebracht, also dorthin, wo Homeschooling zurzeit im "virtuellen Klassenzimmer" stattfindet. Per stream wird ein Streichquintett des Philharmonischen Staatsorchesters live musizieren, die Schüler*innen können Fragen stellen und mitmachen. Das Format ist auf Interaktivität angelegt, so können die kleinsten Details von Geige, Bratsche, Cello oder Kontrabass mit der Kamera sichtbar gemacht werden, je nach Wunsch der virtuellen Zuschauer.



Das Angebot ist kostenlos und dauert ca. 45 Minuten. Die Schultour-Termine am 23./24. Februar sind bereits ausgebucht, so dass eine Fortsetzung des Projekts in den nächsten Wochen und Monaten geplant ist. Im kostenlosen jung-Newsletter wird regelmäßig über neue Termine informiert. Interessierte Klassen können sich auch unter jung@staatsoper-hamburg.de melden. Vorbereitungsmaterialien zum Werk werden gerne vorab bereitgestellt.



Schultour digital: Bilder einer Ausstellung

Eva Binkle, Moderation

Mitglieder des Philharmonischen Staatsorchesters Hamburg



Dauer: ca. 45 Minuten



www.staatsorchester-hamburg.de

www.jung-staatsoper.de

