Beethoven und Ives

Am 7./8. Oktober 2018 präsentiert Kent Nagano mit dem 2. Philharmonischen Konzert einen wichtigen Beitrag im Rahmen des Ives-Themenschwerpunkts der Elbphilharmonie Hamburg. Auf dem Programm steht die 4. Symphonie von Charles Ives sowie Beethovens Violinkonzert mit der russischen Violinsolistin Viktoria Mullova. Beide Konzerte sind ausverkauft. Restkarten gibt es ggfs. an den Konzerttagen an der Abendkasse in der Elbphilharmonie.



Charles Ives zählt zu den bedeutendsten Komponisten Amerikas. Ihm zu Ehren finden im Oktober 2018 im Rahmen eines Komponistenportraits mehrere Konzerte in der Elbphilharmonie statt. Neben dem Philharmonischen Kammerkonzert am 21. Oktober (mit Ives 2. Streichquartett) ist das Philharmonische Staatsorchester am 7./8. Oktober mit Ives 4. Symphonie beteiligt – ein klanggewaltiges Werk für große Orchesterbesetzung, Solo-Klavier und Chor. Als Gäste haben sich die Philharmoniker Pianist Christoph Grund und die Audi Jugendchorakademie eingeladen. Kontrastiert wird das monumentale Werk von Beethovens Violinkonzert mit Viktoria Mullova als Solistin.



Jeweils eine Stunde vor Konzertbeginn findet eine Konzerteinführung im Großen Saal statt. Beide Konzerte sind ausverkauft. Gerne stellen wir Pressekarten im Rahmen einer Berichterstattung nach Möglichkeit zur Verfügung.



2. Philharmonisches Konzert

Sonntag, 7. Oktober 2018, Elbphilharmonie, Großer Saal, 11 Uhr

Montag, 8. Oktober 2018, Elbphilharmonie, Großer Saal, 20 Uhr

Charles Ives: Symphonie Nr. 4 für Chor und Solo-Klavier

Ludwig van Beethoven: Violinkonzert D-Dur op. 61

Kent Nagano, Dirigent

Viktoria Mullova, Violine

Christoph Grund, Klavier

Audi Jugendchorakademie

Philharmonisches Staatsorchester Hamburg



Restkarten zu 13-74 Euro ggfs. an der Abendkasse in der Elbphilharmonie

