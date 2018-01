Aller guten Dinge sind drei - Phantastische Akademie präsentiert die Longlists des SERAPH 2018

Trotz des berühmt-berüchtigten verflixten 7. Jahres meldet sich die Phantastische Akademie rechtzeitig zum Jahresbeginn mit den Longlists des SERAPH-Literaturpreises. Unter den Nominierten im "Besten Buch", finden sich eine ganze Reihe altbekannter Autoren wieder. Doch auch Autorinnen und Autoren, deren Werke die Jury auch ohne klangvollen Namen überzeugen konnten, sind unter den Spitzenreitern der über 150 Einsendungen des zurückliegenden Jahres.



In der Kategorie "Bestes Debüt", mit dem dotierten Förderpreis in Kooperation mit der Leipziger Buchmesse, glänzten vor allem wieder die Autoren der Kleinverlage.



Neu in diesem Jahr ist der Preis "Bester Independent-Titel" für Werke von Selfpublishern. Nach einer zunächst einmaligen Vergabe in Kooperation mit Neobooks im Jahr 2016, konnte die Akademie es nun ermöglichen, die neue Kategorie als festen Bestandteil der jährlichen Verleihungen zu etablieren.



Die diesjährigen Shortlists werden von der Akademie Ende Februar bekanntgegeben und die Siegertitel bei der Preisverleihung am 15.03.2018 auf der Fantasy-Leseinsel der Buchmesse verkündet.



Eine weitere Neuerung in diesem Jahr ist der Veranstaltungsort der Preisträgerlesung. Durch den großen Erfolg des "Langen Fantasy-Leseabends" war das Theaterhaus Schille leider zu klein geworden. Mit dem neuen Veranstaltungsort WERK II bietet sich nun ausreichend Platz für Interessierte und Freunde der Phantastik.



Um die neuen Räumlichkeiten gebührend zu feiern, bietet die Akademie in diesem Jahr ein geradezu episches Autorenaufgebot auf. In den Lesepausen können sich die Gäste mit ihren Lieblingsautoren austauschen, Bücher kaufen und signieren lassen. Höhepunkte der Veranstaltung sind wie in jedem Jahr die Lesungen der SERAPH-Preisträger.



Welche Autoren zu den potenziellen Siegern des diesjährigen SERAPH zählen, können Sie den folgenden Longlists entnehmen:



SERAPH 2018 Titel der Longlist "Bestes Debüt":



Markus Cremer: Archibald Leach und die Monstrositäten des Marquis de Mortemarte (Art Skript Phantastik)



Hagen Haas: Drei Tage bis Vollmond: Dämonen unterm Dom (Feder & Schwert)



Christian Handel: Rosen & Knochen - Die Hexenwald-Chroniken (Drachenmond-Verlag)



Theresa Hannig: Die Optimierer (Bastei-Lübbe)



Thekla Kraußeneck: Cronos Cube (Liesmich Verlag)



Anton Weste: Nacht über Herathis (Feder & Schwert)



SERAPH 2018 Titel der Longlist "Bestes Buch":



Andreas Brandhorst: Das Erwachen (Piper)



Dietmar Dath: Der Schnitt durch die Sonne (S.Fischer Verlag)



Akram El-Bahay: Die Bibliothek der flüsternden Schatten - Bücherstadt (Bastei-Lübbe)



Klaus Frick: Das Blutende Land (DroemerKnaur)



Mechthild Gläser: Emma, der Faun und das vergessene Buch (Loewe)



Bernhard Hennen: Elfenmacht (Heyne)



Mariella Heyd: Die Braut des blauen Raben (Zeilengold Verlag)



Ju Honisch: Seelenspalter (DroemerKnaur)



Michael Marrak: Der Kanon mechanischer Seelen (Amrun Verlag)



Kai Meyer: Die Spur der Bücher (FJB)



Karl Olsberg: Boy in a White Room (Loewe)



Bernd Perplies: Der Drachenjäger - Die erste Reise ins Wolkenmeer (TOR)



Katharina Seck: Tochter des dunklen Waldes (Bastei-Lübbe)



Eva Siegmund: Cassandra (cbt)



F. I. Thomas: Glühender Zorn (Krieg der Drachen 1) (Piper)



SERAPH 2018 Titel der Longlist "Bester Independent-Titel":



Elenor Avelle: Infiziert



Nora Bendzko: Kindsräuber



Timothy Dawson: Die Chroniken von Eduschee



Katrin Ils: Unstern



Birte Lämmle: Enya - Windsbraut



Janna Ruth: Im Bann der zertanzten Schuhe



Matthias Teut: Erellgorh - Geheime Wege



Die Ergebnisse des Long- und Shortlist-Entscheids sowie die Mitglieder der Jury 2018 können Sie auch unter (www.phantastische-akademie.de) einsehen.



Die Phantastische Akademie präsentiert: SERAPH 2018 - Der Literaturpreis für Phantastik auf der Leipziger Buchmesse.

Phantastische Akademie e.V. i.G

Die Phantastische Akademie e.V. wurde 2011 gegründet. Ihre ehrenamtlichen Mitglieder verfolgen das Ziel, phantastische Literatur im deutschsprachigen Raum zu fördern. Einmal im Jahr vergibt die Akademie den Literaturpreis SERAPH auf der Leipziger Buchmesse. Insbesondere der dotierte Förderpreis für das beste Debüt steht dabei im Vordergrund. Eine unabhängige, jährlich wechselnde Fachjury aus Lektoren, Journalisten, Bloggern, Buchhändlern, Autoren, Agenten und Lesern bewertet die Einsendungen. Darüber hinaus organisiert die Phantastische Akademie Seminare und Workshops für Autoren und Einsteiger in den Literaturbetrieb.





