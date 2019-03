Jetzt ist es amtlich: PG-Powergolf erobert Österreich und kooperiert mit Golf in Austria

18.03.19

Im Verbund Golf in Austria sind 82 Hotels und 55 Golfclubs in Österreich zusammengeschlossen. Golfer schätzen die große Anzahl an Golfplätzen in Österreich, die hervorragende Qualität der Golfhotels und die besondere Gastfreundschaft sowohl in den Hotels als auch in den Golfclubs. Alle Hotels und Golfclubs unterliegen strengen Qualitätskriterien. Sie bieten den Gästen spezielle Leistungen, die den Golfurlaub in Österreich zu etwas Besonderen machen.



Zu diesen speziellen Leistungen gehört ab 2019 die Kooperation mit dem renommierten Golf-Caddy-Hersteller PG-PowerGolf. Peter Ganser, Geschäftsführer von PG-PowerGolf und Manfred Furtner, Obmann von Golf in Austria, haben eine enge Kooperation vereinbart. Ab sofort stellt PGPowerGolf auf Wunsch zahlreichen Golfanlagen, die im Verbund Golf in Austria zusammengeschlossen sind, hochwertige Golf-Caddies auf Mietbasis zur Verfügung. Mit anderen Worten: Golfurlauber können ihren eigenen Caddy zu Hause lassen und auf vielen österreichischen Golfplätzen einen hochwertigen Elektro-Caddy mieten. Damit wertet Golf in Austria sein Angebot für Golfurlauber weiter auf und bietet einen echten Mehrwert.



Manfred Furtner: „Wir haben mit PG-PowerGolf einen Partner gefunden, mit dem wir unser Golfangebot noch attraktiver gestalten können, denn ab jetzt können viele Golfurlauber ihre Caddies zu Hause lassen und qualitativ hochwertigen Elektro-Caddies direkt vor Ort anmieten. Das ist bequem und bringt mehr Platz im Kofferraum.“



Die Gastgeber in den Golf in Austria Golfhotels reservieren den Gästen vorab die Caddies, buchen Abschlagzeiten in den gewünschten Golfclubs und garantieren günstige Greenfees in ihren Partner-Golfanlagen. Einem perfekten Golfurlaub in Österreich steht nun nichts mehr im Weg.



Peter Ganser: „Wir freuen uns auf die Kooperation, denn so können die Golfurlauber eine entspannte Golfrunde mit einem unserer Elektro-Caddies genießen und sie gleichzeitig ausgiebig testen. Und falls der eine oder andere Gefallen an einen Caddy findet, so kann er ihn direkt vor Ort kaufen.“

