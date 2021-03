Mit dem Slogan „Bald wieder Pfalz!“ wirbt die Pfalz.Touristik aktuell um Übernachtungsgäste für die Zeit nach dem Ende des Lockdowns. Das Besondere dabei: Es handelt sich um eine reine Online-Kampagne, die sich gezielt an Menschen in Regionen wendet, aus welchen traditionell viele Pfalz-Urlauber kommen. Beispielsweise werden die Anzeigen rund um Stuttgart und Frankfurt, aber auch im südlichen Nordrhein-Westfalen, sowie in Hamburg und Berlin zu sehen sein. Die Kampagne mit einem Volumen von 60.000 Euro ist aus Fördermittel des Landes Rheinland-Pfalz finanziert, bei einem Drittel der Anzeigen wird auch die neue Wirtschaftsstandortmarke des Landes „Rheinland-Pfalz Gold“ mittransportiert. 3,5 Millionen Menschen werden mit der Kampagne erreicht.



In den genannten Gebieten wendet sich die Kampagne an ausgewählte Zielgruppen wie etwa Menschen mit Freude an Outdoor-Aktivitäten wie Wandern oder Radfahren und an Reisende, die gerne Urlaub mit dem Genuss von regionalen Spezialitäten und dem Besuch von Sehenswürdigkeiten verbinden. Diese Zielgruppen wurden vor Jahren im Rahmen einer umfassenden Marktforschung der Rheinland-Pfalz-Tourismus GmbH ermittelt. Aufgrund dieser Untersuchung sind auch das Reiseverhalten, die Lieblingsthemen oder die Mediennutzung dieser Zielgruppen bestens bekannt. Die Werbung kann also über Apps oder „social media“ maßgeschneidert an Menschen ausgespielt werden, die auf Grund Ihrer Interessenlage potentielle Urlaubsgäste für die Pfalz werden können. So können Streuverluste stark reduziert werden. Aufgrund der Werbeanzeigen, die auch auf den Online-Ausgaben großer Regionalzeitungen wie etwa der „Stuttgarter Zeitung“ oder des „Kölner Stadtanzeigers“ zu sehen sind, werden die Reiseinteressenten auf die Internetplattform www.pfalz.de geleitet. Dort sind drei sogenannte „Landing Pages“ angelegt, auf welchen die Gäste eine Fülle von Anregungen für ihren kommenden Urlaub in der Pfalz finden. www.pfalz.de



„Der Start der Kampagne noch während des Lockdowns ist richtig“, sagt Tobias Kauf, der stellvertretende Geschäftsführer der Pfalz.Touristik. „Auch wenn die Buchungen noch zögerlich sein mögen, sind die Menschen aktuell sehr offen für sichere Reiseideen. Ist der Lockdown vorbei, wird der Markt überschwemmt sein mit Tourismusanzeigen, dann gewinnen wieder die Destinationen mit den großen Budgets.“



Weiterführende Informationen erteilt der Pfalz.Touristik e.V., Martin-Luther-Str. 69, 67433 Neustadt, Tel: 06321-39160, info@pfalz-touristik.de, www.pfalz.de

