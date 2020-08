Pressemitteilung BoxID: 809793 (PEUGEOT MOTOCYCLES)

Neuer Peugeot Metropolis ab September verfügbar

Überarbeitetes Design und modernste Technologie für den Dreiradklassiker von Peugeot Motocycles

Mit einem Hubraum von 400 ccm, einem TFT-Display und modernster Technik können sich Fans und Neuinteressierte des dreirädrigen Motorrollers Peugeot Metropolis auf den Verkaufsstart im September 2020 freuen. Der Rollerpionier Peugeot Motocycles hat die Produktion in seinem Werk im französischen Mandeure begonnen und präsentiert im Herbst die Neuauflage seines Flaggschiffs.



Neues und markantes Design



Sieben Jahre nach seiner Markteinführung erhält der Peugeot Metropolis im Herbst 2020 ein neues Design. Durch klare Linien verleiht ihm das französische Kreativteam einen markanten Look und hat dabei die Designsprache der Automodelle von Peugeot zum Vorbild. Stilisierte Krallen am Heck und Reißzähne vorne verbildlichen den Löwen, das Wappentier der Marke, in der Lichtsignatur des Fahrzeugs. Der neue Peugeot Metropolis basiert auf dem Peugeot Metropolis RS Concept, das auf der EICMA 2019 präsentiert wurde.



Konnektivität auf höchstem Niveau



Die Konnektivität des neuen Peugeot Metropolis wurde weiter verbessert: Über eine eigene App können Fahrerinnen und Fahrer in Echtzeit Verkehrs-, Telefon- oder Sicherheitsinformationen vom Smartphone über das TFT-Display des Motorrollers abrufen.



Ab September 2020 im Handel



Der Peugeot Metropolis ist ein Fahrzeug, das die Agilität eines Rollers mit der Stabilität eines Dreirads verbindet. Dank der Leistung des 400 ccm-Motors bringt er Fahrinnen und Fahrer zügig ans Ziel. Dabei entspricht das Modell den Anforderungen der Richtlinie Euro 5. Der Peugeot Metropolis ist mit einem Pkw-Führerschein der Klasse B fahrbar und ab September 2020 bei Peugeot Motocycles Vertragshändlern verfügbar. Der Preis wird im Herbst bekannt gegeben.



Produktionsstandort mit Geschichte



Bereits seit Mitte der 1850er wird in Mandeure, an der französischen Grenze zur Schweiz, für die Marke Peugeot produziert. 1857 von Jules Peugeot als Wassermühle gekauft, stellte die Fabrik 1886 das erste Fahrrad und 1898 das erste Motorrad von Peugeot her. Bis heute ist Peugeot Motocycles mit seinen Ursprüngen verbunden. Das Know-how der Mitarbeitenden am langjährigen Standort überzeugt durch höchste Qualität à la francaise.



UVP Peugeot Metropolis ab Herbst 2020



Für weitere Informationen über unser Produktportfolio, Neuigkeiten oder für Fragen zu Testfahrzeugen kontaktieren Sie uns gerne oder besuchen Sie unsere Website: www.peugeot-motocycles.de.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (