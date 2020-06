Pressemitteilung BoxID: 802475 (PEUGEOT MOTOCYCLES)

Motorroller: starker Partner in der Stadt

Mobil und unabhängig durch die City

Auf den Roller, fertig, los! Schneller im Stadtverkehr vorankommen, sofort einen Parkplatz finden und auch die Kosten im Blick halten – gute Argumete für einen Motorroller gibt es viele. Gerade im urbanen Umfeld spielen die wendigen Gefährten ihre Stärken aus.



Platzsparend und Raumwunder zugleich



Mal eben in die City fahren? Kein Problem, wenn der Roller vor der Tür steht. Denn vor allem im Stadtverkehr sind Motoroller klar im Vorteil. Einfach aufsteigen und losfahren – so kommen Rollerfahrerinnen und -fahrer schnell von A nach B. Innerstädtische Staus lassen sich zumeist flexibel umfahren und auch die Parkplatzsuche ist kein Problem: Passende Abstellmöglichkeiten finden sich für den Roller in der kleinsten Parklücke. Jan Breckwoldt, Geschäftsführer von Peugeot Motocycles, kennt noch weitere praktische Vorteile: „Der Stauraum unter der dem Sitz oder im Topcase am Sitzende des Rollers bietet genügend Platz für den Einkauf oder die Tasche auf der täglichen Fahrt zur Arbeit. Auch, wer sein Budget im Blick behalten möchte, ist mit einem Roller gut beraten: Mit einer Jahresversicherung ab 32 Euro und geringen Spritkosten halten sich die monatlichen Ausgaben in Grenzen.“



Den richtigen Begleiter und das passende Outfit finden



Im Sommer entscheiden sich viele Fahrinnen und Fahrer für leichte Stoffe, aber auch auf einem Roller sollte man sich schützen, weiß Jan Breckwoldt, Geschäftsführer von Peugeot Motocycles. „Ein Helm ist immer Pflicht“, stellt er klar. Wichtig sei neben dem Kopfschutz, auf reflektierende Elemente auf den Textilien zu achten, um bei Dunkelheit gut gesehen zu werden. Arme und Beine bedeckende Kleidung, geschlossene Schuhe und Handschuhe vervollständigen den Look für die Fahrt auf dem Roller. Es gebe auch durchaus leichtere Motorradbekleidung als die klassische Bikerkluft aus Leder, die als Schutz zu empfehlen sei und trotzdem für einen Trip in die Stadt geeignet ist.



Das breite Produktportfolio von Peugeot Motocycles bietet für jeden den passenden Motorroller im städtischen Alltagsverkehr und ist dabei auf den urbanen Lebensstil und ein hohes Maß an Flexibilität angepasst, egal ob 50 ccm oder 125 ccm.



Der Peugeot Kisbee mit 50 ccm Hubraum ist der ideale Einsteigerroller. Er bietet praktische Vorteile, die Fahrer und Beifahrer das Leben nicht nur in der Stadt leichter machen: eine Sitzbank für zwei Personen, ausklappbare Fußrasten für den Beifahrer, eine 170-mm-Scheibenbremse vorn, ein flaches Trittbrett, eine niedrige Sitzhöhe und wendige 12-Zoll-Räder. Die Ergonomie der Haltegriffe sorgt dafür, dass der Beifahrer in einer natürlichen und sicheren Position unterwegs ist.



Der Peugeot Pulsion mit 125 ccm Hubraum bietet neben Stauraum viel Komfort und Sicherheit. Der steilere Lenkkopfwinkel ermöglicht ein hohes Maß an Wendigkeit und Agilität. Damit können Fahrerin oder Fahrer die Stadt genießen und dank des neuen Dashboards alle Fahrinformationen sehen, ohne den Blick von der Straße abwenden zu müssen. Schnell und einfach lässt sich das Smarthone mit dem Peugeot Pulsion verbinden und Telefonate per Lenksteuerung annehmen, für die schnelle Route sorgt die GPS-Navigation.



UVP Peugeot Kisbee 50 4T ACTIVE: ab 1.699 Euro

UVP Peugeot Pulsion 125 Allure: ab 4.949 Euro



Weitere Informationen zum Peugeot Kisbee: https://www.peugeot-motocycles.de/produktpalette/kisbee-50-4t-active



Weitere Informationen zum Peugeot Pulsion: https://www.peugeot-motocycles.de/produktpalette/pulsion-125-allure



Für weitere Informationen über unser Produktportfolio, Neuigkeiten oder für Fragen zu Testfahrzeugen kontaktieren Sie uns gerne oder besuchen Sie unsere Website: www.peugeot-motocycles.de.

