Neuheiten von der imm cologne 2020

Poetische Details und verspielte Extravaganz – zur imm cologne gibt es im Petite Friture-Universum Neuheiten. Das französische Label stellt im Januar 2020 neue spannende Produkte vor, die mit unverwechselbarer Ästhetik eine lebendige Begegnung schaffen: Aus der Zusammenarbeit zwischen Petite Friture und dem Designstudio Pool (Léa Padovani/Sébastian Kieffer) ist die Tisch-Kollektion Tavla entstanden, deren Tischplatte aus Holz durch eine modern und verspielt interpretierte Einlegetechnik besticht. Zu dem Team kooperierender Designer reiht sich ein brandneues Gesicht: Der kanadische Industriedesigner Tom Chung hat den Stuhl Fromme entworfen, der von einem Fahrradsattel inspiriert und ohne sichtbare Verbindungen konzipiert ist.



Das Tischprogramm Tavla von Pool



Die Inspiration für Tavla – das persische Wort für Backgammon – basiert auf der persönlichen Geschichte von Leá Padovani. Die Designerin mit iranischen Wurzeln hat schon immer die klare, grafische Gestaltung von Spieltischen bewundert. In dem Entwurf für Petite Friture setzt sich das Design-Duo mit der traditionellen Intarsienarbeit auseinander und lässt – in moderner Umsetzung – mit zwei verschiedenen Farben von Nussholz ein kontrastreiches, anmutendes Muster entstehen.



Tavla ist in zwei Größen und Formen, als runder oder ovaler Tisch erhältlich. Die ovale Variante lässt sich von zwei auf drei Meter verlängern, so dass beim Ausziehen des Tisches das eindrucksvoll gearbeitete Muster zum Vorschein kommt. Das Designstudio Pool gehört bereits seit einigen Jahren zum Designerkreis von Petite Friture. Zuvor sind in der Zusammenarbeit bereits unter anderem die Beistelltische ISO A und ISO B sowie das Sofa Grid gemeinsam entwickelt und gelauncht worden.



Produktdetails zu TAVLA



- Tischplatte mit Einlegemuster aus Nussholz, Natur und Schwarz. Gestell aus Stahl, kornmattiert



- Tisch, rund: Durchmesser 120 cm; Höhe 75 cm, Gewicht 32 kg



- Tisch, oval: 100x200 cm, auf 300 cm ausziehbar, Höhe 75 cm, Gewicht 60 kg



Der Stuhl Fromme von Tom Chung



Mit dem in Toronto ansässigen Designer Tom Chung stellt Petite Friture den Stuhl Fromme vor. Das Sitzmöbel – ohne sichtbare Verbindungen konstruiert – zeichnet sich durch klare Linien und ein kompaktes Design aus. Die Besonderheit liegt vor allem im Sitzkomfort: Durch die auf Gummidämpfern gelagerte Sitzschale erhält der Stuhl eine sanfte Flexibilität.



Die Inspiration zu diesem Design ist in Tom Chungs Liebe zum Radfahren begründet. Mit seinem Fahrrad ist er den außerhalb von Vancouver gelegenen Berg „Fromme“ schon oft hinaufgefahren und war dabei von der technischen Leistung seines Bikes fasziniert. Daraufhin erforschte er, wie sich die Effizienz, die er beim Ausüben seines Lieblingssports erlebte, auf die Neugestaltung eines der alltäglichsten und gleichzeitig für einen Designer anspruchsvollsten Objekte übertragen ließe: den Stuhl. Mit Fromme hat Tom Chung, der sich bereits mit 28 Jahren international einen Namen gemacht hat, einen Stuhl von einzigartiger Qualität entworfen.



Fromme ist in den Farben Schwarz, Blau, Koralle, Rotbraun und Minze erhältlich. Die fünf unterschiedlichen Töne verleihen dem klaren Design dieses außergewöhnlich leichten und materialeffizienten Stuhls eine jeweils individuelle Anmutung. Das Sitzmöbel ist aus Aluminium gefertigt und kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden.



Fromme erweitert nicht nur die zukunftsweisende Produktpalette von Petite Friture. Darüber hinaus setzt das Unternehmen einmal mehr ein Statement und setzt sein Vertrauen in junge Design-Talente, wenn es darum geht, wegweisende Stücke für die Kollektion zu entwickeln.



Produktdetails zu Fromme



- Aluminium, UV-beständige Pulverbeschichtung für den Einsatz im Außenbereich, kornmattiert



- Geeignet für den Privat-, Außen- und Objektbereich Maße: Breite 45 cm, Tiefe 46 cm, Sitzhöhe 45 cm, Gesamthöhe 78 cm, Gewicht 4 kg



- Gussteile in Verbindung mit speziellen Strangpressprofilen und Röhren sorgen für eine leichte, aber stabile Konstruktion



- Stapelbar (bis zu 6 Stück)



- Für den Objektbereich ist Tavla als Bistro-Tisch in sechs verschiedenen Größen und in Schwarz, Blau, Koralle und Minze erhältlich

