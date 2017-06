Marcus & Martinus: das norwegische Pop-Phänomen erstmals für ein Exklusiv-Konzert in Deutschland!

Marcus&Martinus sind Norwegens größte Teenie-Stars und ein Pop-Phänomen, wie man es selbst in Skandinavien lange nicht mehr erlebt hat. Die Zwillinge aus Nord-Norwegen waren erst zehn Jahre alt, als sie 2012 den Eurovision Jr Wettbewerb in Norwegen mit ihrem Song „To dråper vann“ gewannen. Und damit begann ihre Karriere.



Mit ihrem Debütalbum “Hei” und der Hitsingle “Plystre på deg” eroberten sie die Charts 2015. Es folgte der Song “Elektrisk” feat. Katastrofe, mit dem sie als jüngste norwegische Band Platin-Status erreichten, auf Youtube das meistgesehen Musikvideo des Jahres wurden und es damit sogar zum meistgesehenen, norwegisch-sprachigen Musikvideo aller Zeiten avancierte.



2016 war ein für die Jungs hektisches, aber auch wichtiges Jahr, sie brachten ihr erstes englisch-sprachiges Album “Together“ heraus, welches u.a. eine Kollaboration mit Madcon beinhaltete („Girls“), die TV-Show „MM News“ ging an den Start und sie veröffentlichten ein Buch, „Vår Historie“ („Unsere Geschichte“). Ihr Doppelkonzert im Spektrum Oslo war ruckzuck ausverkauft (ebenso wie nachfolgende Konzerte in Schweden und Finnland) und sie bekamen drei Nominierungen für den „Spellemann“ Preis, das norwegische Äquivalent zum Grammy.



Ein Film über Marcus&Martinus, „Sammen om Drømmen“ („Zusammen Richtung Traum”) feierte im Januar 2017 Premiere in Norwegen, Schweden, Dänemark und Finnland – auch wieder ein erstes Mal, diesmal für eine norwegische Dokumentation. Im selben Monat gewannen sie dann den Spellemanns Preis in der begehrten Kategorie “Årets Spellemann“ (Musiker des Jahres), Vorjahresgewinner war niemand geringeres als Kaygo.



Marcus&Martinus sind natürlich auch in den sozialen Medien extrem beliebt, über 800.000 Follower auf Instagram, 1,7 Millionen Fans auf Musically und über 320 000 Abonnenten ihres Youtube-Kanals sprechen für sich.



Im September kommen die Zwillinge nun für ihr erstes Konzert auch nach Deutschland, und zwar am 01. September ins Huxleys Neue Welt in Berlin! Tickets für das Konzert gibt es ab Donnerstag, 08.06., 10:00 Uhr im exklusiven Presale unter www.eventim.de, der offizielle Vorverkauf beginnt am Montag, 12.06., 10:00 Uhr an allen autorisierten Vorverkaufsstellen!



Termine



01.09.2017, Berlin, Huxleys (Tickets)[Einziges Deutschlandkonzert!]



Mehr



Webseite von Marcus&Martinus

Marcus&Martinus auf facebook

Marcus&Martinus auf twitter

Marcus&Martinus auf Instagram

Marcus&Martinus auf YouTube

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren