Die Corona-Pandemie hat die Digitalisierung an Schulen auf die Überholspur gebracht. Doch viele Schülerinnen und Schüler, die von zu Hause aus am Laptop oder PC den Unterrichtsstoff vermittelt bekommen, haben ein Lernumfeld, das nicht auf die Schwächen beim Lernen eingeht. Bereits im Frühjahr 2020 berichtete Nau.ch auf https://www.nau.ch/news/schweiz/coronavirus-zuger-forscher-uber-folgen-von-fernunterricht-65858579 über die Probleme des digitalen Unterrichts, wenn es um Lernschwächen geht. Schon vor der rasanten Entwicklung der Digitalisierung an Schulen für das Homeschooling aufgrund von Corona war für viele Nachhilfe ein wichtiger Faktor, um den Lernstoff zu verstehen. Es gibt zahlreiche Anbieter für Nachhilfe in der Schweiz. Seriöse Anbieter, wie die Nachhilfe Perspectiva Nova in Zürich https://perspectivanova.ch/ erkennt man an dem Leistungsangebot, das mehr als nur die Wiederholung von Lernstoff beinhaltet. Die Nachhilfe in Zürich, bestehend aus einem Team von erfahrenen und qualifizierten Nachhilfelehrern, geht auf die individuellen Lernschwierigkeiten ein. Für einen nachhaltigen Lernerfolg ist es auch wichtig, Schülerinnen und Schülern die passenden Arbeits- und Lerntechniken zu vermitteln.



Welche Nachteile sich durch das Homeschooling für lernschwache Schüler ergeben



Bereits im ersten Lockdown im Frühjahr 2020 hat die Pädagogische Hochschule Zug untersucht, wie die Maßnahmen aufgrund von Corona den Alltag an Schulen verändern. Es hat sich einiges getan, doch neben der Beschleunigung der Digitalisierung haben sich für Schülerinnen und Schüler auch Nachteile ergeben. Der Fernunterricht von zu Hause aus war nicht für alle möglich. Es musste improvisiert werden und den Schülerinnen und Schülern mit Lernschwächen fehlte die persönliche Betreuung durch Lehrkräfte. Mit der Digitalisierung und dem einhergehenden Fernunterricht von zu Hause aus nimmt die Bedeutung von Nachhilfe zu. Dabei stellen sich viele Eltern, Schüler und Schülerinnen die Frage, wie man eine seriöse Nachhilfe erkennt.



Warum individueller Nachhilfeunterricht unverzichtbar ist



Gerade jetzt, wo jeder zu Hause vor dem PC oder Laptop den Lernstoff erarbeiten muss, braucht es eine individuelle Unterstützung für lernschwache Schüler. Während die Digitalisierung des Unterrichts in anderen Ländern, wie zum Beispiel in den skandinavischen Ländern schon vor Corona viel fortschrittlicher war, sind andere Länder vor Herausforderungen gestellt. Das berichtet auch https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/schweizer-erfahrungen-mit-digitaler-schule,S0po29U, wenn es um die Erfahrungen mit der Digitalisierung an Schulen in der Schweiz geht.



Individueller und seriöser Nachhilfeunterricht zu Hause geht auf die spezifischen Lernprobleme des jeweiligen Nachhilfeschülers ein. Wissenslücken sind nur ein Faktor. Eine seriöse Nachhilfe erarbeitet mit den Schülern individuelle Lern- und Arbeitstechniken. Schulstoff wird wiederholt und aufbereitet. Verständnisprobleme und die Transferfähigkeit von Schülern werden gleichermaßen berücksichtigt.



Warum Homeschooling auch Vorteile bietet



Wie die Saarbrücker Zeitung auf https://www.saarbruecker-zeitung.de/pm/zweibruecken/lehrer-sehen-bei-homeschooling-vorteile-fuer-schuechterne-schueler_aid-56254517 berichtet, hat das Homeschooling nicht nur Nachteile. Schüler und Schülerinnen lernen durch den digitalen Unterricht Eigenverantwortung. Disziplin ist erforderlich, um am Ball zu bleiben. Und während beim Präsenzunterricht im Klassenzimmer gerade schüchterne Schüler auf der Strecke bleiben, bietet der digitale Unterricht diesen Schülern eine Chance zu zeigen, was sie können. Unterstützend sollte immer der Förderunterricht von einer Nachhilfe, wie Perspectiva Nova genutzt werden.

